Heißer Juli für City-Ost in Pforzheim: Strittiges Bauprojekt kommt erneut in den Rat und erstmals vor Gericht

Anzeige

Der Jahre lange Streit um die City-Ost in Pforzheim steuert im Juli auf seinen hitzigen Höhepunkt zu. Geht es nach der Stadtverwaltung soll der Bebauungsplan für das ambitionierte Städtebauprojekt noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Die Gegner um Hans-Ulrich Rülke hoffen indes auf einen Sieg für ihr Bürgerbegehren vor Gericht.

„Die Offenlage ist planmäßig abgeschlossen. Die vorbereitenden Leitungsarbeiten liegen ebenfalls im Zeitplan“, so ein Sprecher von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) auf Anfrage. Die Offenlage war im März mehrheitlich beschlossen worden.

Unbedingt verhindern wollen das Projekt nach wie vor Hans-Ulrich Rülke (FDP) und seine Mitstreiter vom Aktionsbündnis „Pro Bäder, Schulen, Kitas – statt Innenstadt Ost“. Aus ihrer Sicht ist das Großprojekt, das aus dem Bereich zwischen Schlossberg, östlicher Fußgängerzone und Rathausparkplatz ein modernes städtebauliches Ensemble machen soll, viel zu teuer erkauft.

Auch interessant: Pforzheim: Große Kinos machen im Juli wieder auf

Rülke: Corona verschärft Probleme mit City-Ost

Bauentwickler Ten Brinke will zwar 100 Millionen Euro investieren. Als ein Ankermieter ist aber die Stadt vorgesehen, deren Technisches Rathaus weichen muss. Rülke kritisierte dabei stets die aus seiner Sicht zu hohen Mietkosten für die Verwaltung.

Durch die aktuellen Entwicklungen verstärkt sich dem Landtagsabgeordneten zufolge der finanzielle Nachteil für die Stadt noch einmal. „Die Coronakrise führt zu deutlichen Steuermindereinnahmen der Stadt Pforzheim. Das wird dazu führen, dass wir zusätzlich in die Verschuldung geraten dürften. Diese Schulden müssen künftige Generationen abtragen. Wir halten es für unverantwortlich, die Vorstellungen der Ten-Brinke-Gruppe zu Mieteinnahmen – angesichts der Corona-Einbrüche – dem Steuerzahler auf Jahrzehnte zusätzlich aufzuerlegen. Dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan werde seine FDP/FW/UB/LED-Fraktion – derzeit die größte im Pforzheimer Gemeinderat – jedenfalls „unter keinen Umständen zustimmen“, macht Rülke deutlich.

Im Juli vor Gericht und im Gemeinderat

Die letzte reguläre Ratssitzung vor den Ferien ist am 28. Juli vorgesehen. Noch vor dem dort zu erwartenden politischen Showdown, kommt es zu einem juristischen Kampf vor Verwaltungsgericht Karlsruhe. Dieses hat eine lange erwartete Verhandlung in Sachen City-Ost auf Freitag, 10. Juli, terminiert.

Konkret geht es dann um die Frage, ob die Stadt Pforzheim das einst von Rülke und seinem heutigen Fraktionskollegen Andreas Kubisch (Liste Eltern) sowie von Bürgerliste-Stadtrat Reinhard Klein initiierte Bürgerbegehren zurecht für unzulässig erklärt hatte, unter anderem weil die notwendigen Unterschriften nicht fristgerecht vorgelegen hätten.

Politisch wie juristisch argumentieren die Projektgegner, dass die Bürger von der Stadtverwaltung im Unklaren über die hohen Mietkosten gelassen worden seien. Und wegen dieser Unklarheit gölten auch andere Fristen als von Stadt und Regierungspräsidium angenommen, so wird behauptet.

Auch interessant: Unzählige Fragen begleiten die neu erwachende Reiselust nach Corona

OB Boch und seine Klausel für Nachverhandlungen

Bei einem juristischen Sieg der Projektgegner vor dem Verwaltungsgericht könnte es beim seit fünf Jahren geplanten Bauprojekt doch noch zu empfindlichen Verzögerungen kommen – und womöglich sogar zum Aus. OB Boch hatte auf Druck der Gegner eine Vertragsklausel erwirkt haben soll, die im Falle eines erfolgreichen Bürgerbegehrens ein Nachverhandeln möglich machen.

Von Verzögerungen will man im Pforzheimer Rathaus freilich nichts wissen, wo man trotz der rechtlichen Auseinandersetzung von einer planmäßigen Verabschiedung des B-Plans ausgeht im Juli ausgeht. „Daran würde sich der Bauantrag durch Ten Brinke anschließen, die hier bereits vorbereitend Aufträge vergeben haben“, so der Boch-Sprecher und verweist auf entsprechende Untersuchungen des Investors zu Lärmschutz und Bodenbeschaffenheit. „Mit Ten Brinke befinden wir uns dazu regelmäßig in engen Gesprächen.“