Hobby-Meteorologe aus dem Enzkreis: Wetter ist seine Leidenschaft

Wetter, Natur und vor allem Regen – das hat Norbert Nentwig schon immer fasziniert. Als Kind hat er im Garten seiner Eltern in Keltern-Dietenhausen einen Becher aufgestellt und damit die Menge des Niederschlags gemessen. „Es hat mich einfach interessiert, wie viel es geregnet hat“, erklärt der Hobby-Meteorologe sein Faible fürs Wetter.

Ein Ereignis hat Nentwig bewogen, mehr aus seinem ungewöhnlichen Hobby zu machen: Im Mai 1994 prasselten bei einem Unwetter in Schwann 65 Liter pro Quadratmeter auf das Wohngebiet, in dem Nentwig und seine Familie wohnen. Straßen und Grundstücke wurden überflutet und zwischen den Reihenhäusern staute sich das Wasser ein Meter hoch auf. Kurz darauf suchte der Deutsche Wetterdienst über eine Anzeige im Gemeindeblatt einen ehrenamtlichen Wetterbeobachter – Straubenhardt war als Standort interessant wegen der besonderen Wetterlage am Rande des Nordschwarzwaldes. Nentwig bewarb sich und wurde genommen.

Interessante Wetterlage in Straubenhardt

In einem dicken Ordner steht genau, was er zu tun hat: Um 7.50 Uhr (während der Sommerzeit um 6.50 Uhr) zieht er in dem geeichten Niederschlagsmesser vor seinem Haus das trichterförmige Auffanggefäß und den Messbecher aus dem silberfarbenen Behältnis und sieht nach, ob und wie viel es geregnet hat: 2,2 Millimeter – „ein kleiner Schauer, nichts Besonderes“, bewertet der 64-Jährige die Menge an einem Tag Mitte Februar. Per App meldet er den Wert an den Deutschen Wetterdienst (DWD).

Sturm, Nebel, Hagel: Alles wird vermerkt

Außerdem führt Nentwig ein Tagebuch und trägt darin Wetterereignisse ein wie Sturm, Nebel, Niederschlag, Glatteis, Gewitter oder Hagel. Wenn Nentwig und seine Frau in Urlaub sind, übernimmt ein Freund aus der Nähe oder einer der beiden Söhne die tägliche Messung. „Es kam schon vor, dass mein Tagebuch herhalten musste, wenn es darum ging, ob es an einem bestimmten Tag, als ein Sportflugzeug in der Nähe abgestürzt war, neblig war“, erzählt Nentwig. Auch bei Glätte oder Sturm seien seine Aufzeichnungen schon relevant gewesen – „bei Sturm bezahlt eine Versicherung erst, wenn es über acht Windstärken hatte“, erklärt Nentwig.

Seine kleine Messstation auf dem Dach hat am 10. Februar eine Windböe von 152 Kilometer pro Stunde gemessen – „das ist Orkanstärke“, weiß der Hobby-Meteorologe.

Das Wetter verändert sich weltweit und wird immer extremer

Norbert Nentwig, Hobbymeteorologe

Den Klimawandel beobachtet Nentwig jeden Tag vor der Haustür: „Das Wetter verändert sich weltweit. Und wird immer extremer: Die Stürme verstärken sich und die Niederschläge werden heftiger.“ Ein Fazit seiner Messungen in Schwann: Es gibt immer weniger Niederschlag. Schuld ist vor allem das Kommerzstreben: „Der Mensch greift überall ein ohne Sinn und Verstand. Es geht überall nur noch ums Geldverdienen.“ Wie kann man gegensteuern? „Bäume pflanzen und die Natur erhalten, wie sie ist!“ Er und seine Familie versuchen, ökologisch zu leben. In ihrem Haus in Schwann haben Nentwigs eine Pelletsanlage eingebaut, „um von Gas und Öl wegzukommen“. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach hatten sie als eine der ersten am Ort. Im Garten baut die Familie Tomaten und auf dem Acker Kartoffeln an.

Natur als Ausgleich zum Beruf

Die Beschäftigung mit Garten, Natur und Wetter fand Nentwig immer wichtig als Ausgleich zum Beruf. 39 Jahre lang hat er als Entwicklungsingenieur bei Radio Becker in Ittersbach und acht Jahre bei Porsche gearbeitet und Infotainmentsysteme entwickelt. Seit April 2018 ist der gebürtige Pforzheimer im Ruhestand. Im vergangenen Sommer wurde Nentwig für 25 Jahre ehrenamtliches Wetterbeobachten vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit der Wetterdienstplakette ausgezeichnet.

Einen Traum hatte sich Nentwig mit einer privaten Empfangsstation erfüllt. Diese hat mit einer Satellitenschüssel Bilder von einem Wettersatelliten auf den heimischen Fernseher übertragen. Irgendwann wurden aber die Apps auf dem Handy einfach zu gut. „Da hab die Empfangstation auf dem Recyclinghof entsorgt“, lacht Nentwig. Trotz der Elektronik könne auf den Menschen bei der Wetterbeobachtung nicht verzichtet werden. „Es muss immer jemand da sein – etwa wenn die Station auf dem Feldberg einfriert.“ Auch die Station in Schwann soll erhalten bleiben. „Das Wetter hier ist einfach zu interessant.“

Seit 1952 unterhält der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein flächendeckendes Mess- und Beobachtungsnetz mit 180 hauptamtlichen Wetterwarten sowie weiteren 1.800 Messstellen, die ehrenamtlich von Bürgern betreut werden.

Die Stationen melden die Beobachtungen in die Zentrale des DWD nach Offenbach. Die Daten werden unter anderem vom nationalen Wetterdienst für die Wettervorhersage oder für Gutachten bei Wetterschäden oder für den Hochwasserschutz genutzt. Sie helfen aber auch, den Klimawandel in Deutschland zu erfassen und die Folgen besser einschätzen zu können.

Ein Trend, der laut Statistik in den vergangenen 25 Jahren in Straubenhardt zu beobachten ist: Die Niederschläge nehmen immer mehr ab. Jedes Jahr kommt jemand vom Deutschen Wetterdienst vorbei, um die Messstationen zu kontrollieren und neu einzumessen.

In der Meteorologie wird Regen in Millimeter gemessen. Diese entspricht exakt der Einheit Liter pro Quadratmeter und gibt die Höhe der gefallenen Wassersäule an. to