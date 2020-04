Hotspot für Feuerteufel: Der Pforzheimer Buckenberg wird zum „Brennpunkt“

Anzeige

Es ist nicht besonders groß, dieses Areal, das in den vergangenen Monaten im doppelten Wortsinne am Buckenberg zum Brennpunkt geworden ist. 500 mal 200 Meter sind es, zwischen Kaulberg- und Wurmberger Straße. Allein vor zwei Wochen schlug der Feuerteufel wieder zu, als an der Johanna-Wittum-Schule ein Mülleimer Feuer fing und im Anschluss nachts Rauch in die Schulräume eindrang.

Mindestens sieben Brände und zahlreiche Formen sonstigen Vandalismus bestätigte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion für das relativ kleine Gebiet – alles innerhalb von 16 Monaten. „Es war letztlich auf jedem Schulhof und auf jedem Fußballplatz. Das ist schon auffällig“, sagt Polizeisprecher Dirk Wagner. Nur wenige Vorfälle seien mittlerweile aufgeklärt, es gibt wohl nicht nur den einen Brandstifter.

Sieben Brände in 16 Monaten – mindestens

Prominentestes Opfer ist der FC Fatihspor, dessen Vereinsheim im Oktober 2019 abbrannte und im November noch einmal eine Hütte. Sogar die türkische Generalkonsulin besuchte den Tatort und der Staatsschutz hatte die Ermittlungen übernommen.

Mehr zum Thema: Unbekannte legen bei FC Fatihspor in Pforzheim Feuer

Der Fall ist noch immer nicht aufgeklärt, bestätigt Wagner. „20 Mal wurde bei uns eingebrochen und randaliert“, beklagt sich der Vereinsvorsitzende Yunus Yazici. Er sei mit den Nerven am Ende, hoffe auf die Ermittlungen der Polizei. Videokameras sollen Abhilfe schaffen, man will sie nach dem Ende von Corona installieren.

Kunstrasenplatz des FSV Buckenberg brannte ebenfalls

Vorbild dafür ist der Nachbar FSV Buckenberg. Die Trainingsgelände grenzen direkt aneinander. Auch der FSV wurde 2019 Opfer von Vandalismus. „Letztes Jahr wurden bei uns mehrere Planen eingeschnitten und der Kunstrasen wurde in der Mitte geschmolzen“, berichtet Alexander Abram vom FSV.

Der Verein habe darauf reagiert, Videokameras aufgebaut. „Seitdem ist nichts mehr passiert“, sagt Abram. Allein die Zerstörung der Planen habe einen Schaden von bis zu 5.000 Euro zur Folge gehabt.

Schulen melden Vandalismus teils mit Feuer

Flankiert werden die beiden Vereinsgelände von mehreren Schulen, die meisten wurden ebenfalls zu Tatorten. Meist waren Holzhütten das Ziel, wie an der Heinrich-Wieland-Schule im Juni 2019 oder bei zwei nicht näher definierten Attacken an Wurmberger Straße und Kaulbachstraße laut Polizei.

Potenzielle Spuren sind im wahrsten Sinne verbrannt. Fred Krause, Erster Kriminalhauptkommissar

Auch an der nahen Haidach-Schule kam es zu mehreren Zwischenfällen, einmal auch zu einem Brand. Im Mai 2019 wurde zudem die Konrad-Adenauer-Realschule Opfer von Graffiti-Attacken, nun traf es die Johanna-Wittum-Schule.

Polizeiexperten sehen kein klares Täterprofil

Doch wer tut so etwas? Der Kriminalhauptkommissar Ulrich Conle und Erster Kriminalhauptkommissar Fred Krause betonen auf Nachfrage, einen typischen Brandstifter gebe es nicht. „Das Motiv leitet sich immer aus der individuellen Persönlichkeitsstruktur des Täters ab“, teilen die beiden mit.

Mehr zum Thema: FC Fatihspor aus Pforzheim will sich nicht klein kriegen lassen

Auch sei eine Aufklärung schwierig. „Potenzielle Spuren sind im wahrsten Sinne verbrannt. Unsere Kriminaltechniker können aus Sicherheitsgründen in der Regel erst nach Erlöschen des Brandes eine Spurensuche im Brandobjekt beginnen.“ Zudem werde meist nachts gezündelt, wenn es keine Zeugen gibt.

Polizei fordert härtere Strafen

Was also kann helfen? Die beiden Experten fordern von der Justiz, entsprechend den Strafrahmen auszureizen, „um Nachahmungstäter abzuschrecken“. Zudem patrouilliere die Polizei an bekannten nolralgischen Punkten intensiver. Das sei allerdings vor allem Präventionsarbeit.