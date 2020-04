Anzeige

Das Südwestdeutsche Kammerorchester, Abiturienten des Hebel-Gymnasiums und die Pforzheimer Präzisionstechniker: Sie alle müssen jetzt „Wandelmut“ zeigen, um mit Bodo Wartke zu sprechen. Denn sie alle haben eines gemeinsam – sie haben den großen Saal des Congresscentrums (CCP) gemietet, der womöglich sehr lange nicht zur Verfügung stehen wird. Dadurch bekommt nicht nur das Programm „Wandelmut“ eine Facette, die nicht absehbar war, als der Musikkabarettist seinen nächsten Auftritt in Pforzheim plante.

Großveranstaltungen waren gestern, als das Wort Corona allenfalls Virologen bekannt war. Das führt nicht nur zu einer erheblichen Umsatzdelle bei Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP). Entscheidend bei den Veränderungen infolge der Pandemie sind die Auswirkungen auf die Positionierung der Stadt als Mice-Ziel, wo Meetings, Incentives, Conventions und Events oder besser gesagt Tagungen, Messen und Kongresse gut aufgehoben sind.

Das Tagungsthema verändert sich

„Wir stellen uns darauf ein, dass sich das Tagungsthema verändern wird“, sagt WSP-Chef Oliver Reitz. Einen Richtungshinweis dazu hat die Agosi bereits gesetzt. Die Aktiengesellschaft serviert am 30. Juni virtuelle Kost. Damit könnte womöglich ganz vorbei sein, dass sich Gesellschafter ihre Dividende inklusive Informationen und Verpflegung quasi persönlich abholen.

Neue Produkte müssen fortführen, was im Live-Erlebnis möglich war. Oliver Reitz, Direktor Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Das Ende des CCP als Tummelplatz für Firmen und Kulturinteressierte gleichermaßen sieht Reitz deshalb nicht heraufziehen. Angesichts von Videokonferenzen und allenfalls netzräumlichen Versammlungen seien Angebote für stärkere Interaktionen im virtuellen Bereich gefordert.

Es müssten „neue Produkte fortführen, was im Live-Erlebnis möglich war“, erläutert der WSP-Chef. Pforzheim könne hierfür Videokonferenzsysteme ebenso anbieten wie Technik für Kommunikation oder Spezialisten, die Gesprächsteilnehmer moderierend begleiten.

Intelligente Ausstattung für jeden Raum ist gefragt

Qualität statt Quantität führt Reitz als Maßstab für all das an, was bleiben könnte, wenn das Parkett des CCP wieder betreten werden darf. Es sei nicht davon auszugehen, dass Publikum sich wie bislang in dichtes Gedränge begeben will. „700 Leute beim Pforzheimer Wirtschaftspreis sind insofern kein Gradmesser mehr.“

Jetzt gelte es, sich mit intelligenter Ausstattung in jedem Raum zu beschäftigen. Dazu zählt Reitz Video-Konferenz-Systeme zur Präsentation von Produkten, die nur in großen Räumen aufgebaut werden können.

Seit März sind 100.000 Euro Umsatzverlust aufgelaufen

Die seit langem gesuchte neue Führung fürs Standort- und Kongressmarketing in Pforzheim kann auf eine „moderne Ausstattung“ aufbauen, wenn sie daran geht, das Geschäftsmodell fürs CCP neu auszurichten. Sie wird die Einrichtung aber wohl auch aus einem Jammertal zurück holen müssen. „Wir werden deutlich rote Zahlen schreiben“, sagt Reitz zu dem durch das Coronavirus verursachten Stillstand. Allein die rund 60 Veranstaltungen, die von März bis Mai abgesagt werden mussten, schlügen mit etwas 100.000 Euro zu Buche.

Aufs Jahr betrachtet gibt es im CCP rund 320 Veranstaltungen, knapp die Hälfte davon waren bislang Tagungen und Kongresse.

Abstands-Räume für Vereine und den Gemeinderat

Das meiste davon soll stattfinden, so dem rechtlich nichts entgegensteht. Für die Kastelruther Spatzen (28. Oktober) oder Paul Panzer (29. August) seien schon Ersatztermine gefunden. Ob dieses Später auch für die drei Abitursfeiern passt, bezweifelt Reitz. Schließlich gehe es um den Schlusspunkt einer Schulkarriere.

Soweit es um Abstandsregeln geht bei den Corona-Einschränkungen, über die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Mittwoch sprechen, ist man bei WSP zuversichtlich. „Seminare können vom kleinen in den nächst größeren Saal verlegt werden.“

Der Gemeinderat habe im mittleren CCP-Saal Platz, sollte der Ratssaal zu klein sein. Außerdem, so überlegt Reitz, könnte Vereinen zu einem Pauschalpreis inklusive Gastronomie hinreichend große Räume angeboten werden für die rechtlich gebotenen Hauptversammlungen.

Sommerurlaube könnten ausfallen

Geschäft, das mehr Umsatz bringt, wäre natürlich besser, räumt der WSP-Chef ein. Das CCP gehöre zwar zu den wenigen Geschäftsfeldern mit Einnahmen bei der städtischen Wirtschaftsförderung, bleibe aber dennoch ein Zuschussbetrieb, der pro Jahr 1,7 Millionen Euro bekommt.

Das wird wohl nicht reichen für 2020, selbst wenn die Sommerferien ausfallen sollten fürs Personal. „Urlaub ist vom Dienstplan abhängig“, erläutert Reitz. So es gelingt, das Gros der Veranstaltungen durch neue Termine fürs CCP zu retten, gibt es wohl manches zu tun von Ende Juli bis Mitte September. Wartungsarbeiten würden deshalb vorgezogen, allerdings nicht der angestrebte barrierefreie Umbau. Hierfür bräuchte es einiges an Vorlauf bis hin zu derzeit nur eingeschränkt möglichen Gemeinderatsentscheidung.

Renaissance für Ferien in Deutschland

Die Touristen werden es nicht bemerken, auf die mancher in der Region hofft, angesichts leerer Betten und kalter Küchen. Auch Reitz ist zuversichtlich, dass Deutschland nach Corona eine Renaissance erleben wird. Entscheidend sei, die Neuen vom Nordschwarzwald zu überzeugen.

Pforzheim hat rund 900.000 Tagestouristen im Jahr. Pro Ausflug und Kopf werden durchschnittlich 27,50 Euro ausgegeben. Die Shoppingausflügler darunter lassen knapp 70 Euro liegen. Finanziell noch wesentlicher sind die 220.000 Übernachtungen pro Jahr. Touristen lassen hier etwa 107 Euro liegen, Geschäftsreisende 157 Euro.