Immer wieder schwere Radunfälle in Pforzheim – manche enden tödlich

Von unserem Mitarbeiter Jürgen Peche

Am Aussehen kann es nicht liegen. Das findet zumindest Rainer Altmann von Mister Bike. „Jeder kann inzwischen einen Helm finden, der zu ihm passt“, sagt Altmann. Das Angebot reiche vom sportlichen Modell bis zum Kopfschutz für den Stadtradler, der es gerne etwas flippig mag. Gleichwohl fährt immer noch ein Großteil der Radfahrer oben ohne – das Risiko fährt dann mit. Das belegt auch ein Blick auf die jüngste Unfall-Statistik der Polizei. „Bedauerlicherweise trugen über die Hälfte der verletzten Radfahrer keinen Helm, mit zum Teil tödlichen Folgen“, sagt Polizeisprecher Dirk Wagner.

Zwei Tote, 34 Schwerverletzte und 75 leicht verletzte Radfahrer hat die Polizei seit Jahresbeginn bis Ende Mai registrieren müssen. Auch bei den beiden tödlichen Unfällen trugen die Opfer keinen Helm. Auch die neue Straßenverkehrsordnung beinhaltet keine Helmpflicht für Radfahrer. Der Polizei bleibt bei Kontrollen nur, die radelnden Verkehrsteilnehmer auf den Sinn des Kopfschutzes hinzuweisen. Und der liegt auf der Hand – der Kopf ist bei Stürzen eben am stärksten gefährdet.

Untersuchungen belegen, dass bei Stürzen ohne Helm „das Schädel-Hirn-Trauma die Hauptursache für den tödlichen Ausgang des Unfalls ist“, sagt Bernd Maier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Helios Klinikum. Das Gehirn diene als Schaltzentrale von allerhand Informationen und kann durch Erschütterungen oder Stöße erheblichen Schaden erleiden, oft auch irreversibel. „Der Helm ist also tatsächlich lebensrettend“, betont der Chirurg.

Hinzu kommt die wachsende Anzahl an E-Bikes sowie Pedelecs und damit Radlern, die mit höherem Tempo unterwegs sind. Bei den von Radfahrern verursachten Unfällen spiele außer Fehlern beim Abbiegen laut Polizeisprecher Wagner hauptsächlich die Geschwindigkeit eine Rolle. „Inzwischen besitzen viele Radler ein Pedelec, und können damit locker Tempo 30 fahren, ohne dieses Tempo wirklich zu beherrschen“, sagt Wagner. Doch auch für Radler gilt, was auch für die motorisierten Verkehrsteilnehmer gilt: Je schneller man unterwegs ist, desto länger ist auch der Bremsweg.

Zwei Drittel der Unfälle wurden von Radfahrern verursacht

Die Neufassung der Straßenverkehrsordnung soll die Sicherheit der Radfahrer verbessern: Deshalb untersucht die Polizei nun auch verstärkt die Ursachen von Unfällen mit Radfahrern als Beteiligte. Bei Schwerpunktkontrollen geht es dabei unter anderem um die Einhaltung des neuen Mindest-Abstands von 1,5 Metern, den Kraftfahrzeuge beim Überholen von Radfahrern einhalten müssen. Auch das Parken von Autos auf Radwegen wird gezielt überwacht und geahndet.

Knapp zwei Drittel der Unfälle, die in den ersten fünf Monaten gezählt wurden, seien von den Radfahrern selbst verursacht worden, berichtet die Polizei. Verursachten andere Verkehrsteilnehmer die Unfälle, ging es hauptsächlich um Missachtung der Vorfahrt oder Fehler beim Abbiegen.

Wer übrigens zu den Stoßzeiten den Verkehr auf dem Enztal-Radweg beobachtet, erhält den Eindruck, dass die radelnden Pendler größeren Wert auf Kopf-Schutz legen. Der Anteil der Helmträger jedenfalls dominiert hier.

Händler wundert sich über fehlende Helme

Warum aber im Durchschnitt doch so viele Radler keinen Helm tragen, ist auch Verkäufern wie Altmann von Mister Bike ein Rätsel. Ästhetische Bedenken kann er nicht nachvollziehen. Zumal sich zum mittlerweile besseren Look der Helme inzwischen auch noch der technische Fortschritt geselle. So soll ein in die Schale integriertes Gestell den Schutz noch verstärken.

Und wer zählt eher zu den Helm-Nutzern? Männer? Frauen? Alt oder jung? Altmann kann da keinen Unterschied ausmachen. Er und seine Verkäufer sprechen die Kunden, die sich im Zuge der Corona-Krise gerade in Massen auf neue Räder stürzen, immer auch auf einen Fahrradhelm an. Das dient dem eigenen Geschäft, klar. Aber eben auch und vor allem der Sicherheit.