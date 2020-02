In der Pforzheimer Vesperkirche für ein paar Stunden die Not vergessen

Anzeige

In einer kleinen Gruppe steht Alexander Lazuk vor der Stadtkirche und zieht an seiner Zigarette. „Warum ich hier bin? Weil ich pleite bin und Hunger habe.“ Der 52-Jährige zeigt einen Essensbon: „Geschnorrt.“ Gleich wird er – wie einige hundert andere Besucher – in der Vesperkirche mittagessen.

Er zögert, dann sprudeln die Sätze aus ihm heraus. „Ich wohne in der Westlichen, dort, wo auch die anderen Alkoholiker leben.“ Vier Jahre sei er trocken gewesen und vor Weihnachten wieder rückfällig geworden. „Ich komme einfach nicht hoch, habe keinen Lebensrhythmus“, klagt er.

Auch interessant: Halbzeit bei der Karlsruher Vesperkirche: Mehr Besucher als in den vergangenen Jahren

„Ich habe keinen Lebensrhythmus“

Er habe Schreiner und Galvaniseur gelernt, aber keine Arbeit. Dem Arbeitsamt lägen seine Bewerbungen vor. „Aber es tut sich nichts. Und dann hat man mir auch noch den Strom abgestellt.“ Er habe die Stromrechnungen ignoriert, gibt Lazuk zu. Und sich dann auch noch einen Handyvertrag andrehen lassen. Er lebt von Hartz IV mit 412 Euro in einem 36 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Apartment.

Seit der Scheidung geht es bergab

Lazuk stammt aus Lettland. 1984 sei er nach Pforzheim gekommen und seit 1993 geschieden, erzählt er. „Von da an ging es bergab.“ Ein Seitensprung mit einer Kollegin. Seine Frau habe die Streichholzschachtel mit der verräterischen Telefonnummer entdeckt.

Auch interessant: Pforzheimer Panoramasaal ist als neue Hochzeits-Location bei Paaren beliebt

Seitensprung mit einer Kollegin

„Das ist so passiert und heißt doch nicht, dass ich meine Familie nicht liebe.“ Nach der Scheidung habe er sich nicht mehr konzentrieren können. Bei der Firma G. Rau sei er Anlagenführer gewesen. „Da muss ich 150 Prozent Leistung bringen. Mein Gehirn war nicht mehr frei.“ Das Sorgerecht für die Tochter sei ihm entzogen worden. Heute wolle sie ihn nicht mehr sehen. Seit zwei Jahren schon habe er keinen Kontakt. „Das tut weh. Und wir haben doch am selben Tag Geburtstag.“

So etwas tue ich nicht

Im Kirchenraum ist es voll. Lazuk steuert auf einen Tisch zu, an dem Jaseen Alatawneh sitzt. Der drückt Lazuk zur Begrüßung an sich. Man kennt sich von der Vesperkirche. Auch der 60-jährige gebürtige Türke ist arbeitslos. Er sei aus Köln hierhergekommen, weil seine Frau „Probleme gemacht“ habe, sagt er und grinst. Hat er sie geschlagen? „Nein, so etwas tue ich nicht“, versichert er und schiebt ein Stück Fisch mit Kartoffelsalat auf seine Gabel.

Täglich arbeiten rund 50 Ehrenamtliche in der Vesperkirche

Rund 50 Ehrenamtliche arbeiten täglich in der Vesperkirche, darunter sind häufig Auszubildende und Schüler. „Wollen Sie noch etwas essen?“, fragt eine Frau mit weißer Schürze. Die Tischrunde wächst. Eine junge Frau und ein älterer Mann sind dazu gekommen. Julia Erhardt ist Goldschmiedemeisterin und Ausbilderin für Schmuck beim Internationalen Bund (IB), Reinhold Schube Friseurmeister.

Auch interessant: Warum die Johanniskirche in Karlsruhe bis in den Februar ein großer Speisesaal ist

Mittagessen für nur einen Euro

Erhardt freut sich über das gute Essen und lobt das organisatorische Knowhow der Ehrenamtlichen. Von dem günstigen Angebot hat sie Schube erzählt: Mittagessen für einen Euro, inklusive Getränke, Nachtisch, Kuchen und ein Vesper. Der 66-Jährige muss aufs Geld schauen. Von 380 Euro Hartz IV müsse er 42 aufs Wohngeld drauflegen. „Ich darf was dazu verdienen.“

„Mit 50 gehörst du zum alten Eisen“

Einmal die Woche arbeite er im Friseursalon eines Freundes. Erhardt und Schube haben gemeinsame Pläne: Sie wollen Schmuck kreieren. Schmuck, den man ins Haar flicht. „Sie ist mein Model“, berichtet Schube. Erhardt schwört auf die Künste des Mannes, der von vergangenen Erfolgen berichtet: Viele Welt- und Europameisterschaften im Frisieren von Frauen wie Männern habe er errungen und viele tausende Euro investiert, allein, um an den internationalen Wettbewerben teilnehmen zu können. Sieben Jahre sei er Nationaltrainer für Friseure in Russland gewesen. „Aber mit 50 gehörst du zum alten Eisen.“

Fühle mich, als ob ich kein Mensch wäre

Lazuk hat sich eine Schale Milchreis geholt. „Ich fühle mich, als ob ich kein Mensch wäre,“ sagt er. Hilft es, mit anderen zu sprechen und hier für ein paar Stunden Kummer und Frust beiseite zu schieben? Er winkt ab. „Bringt mir nichts. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen.“ Der Friseur erzählt weiter aus seinem Leben, in Riga sei er für einige Zeit gewesen. Lazuk horcht auf: Er selbst kommt aus Riga. „Eine schöne Stadt.“

Gaby Schulz gehört zu denen, die dafür sorgen, dass es Lazuk, Schube und den übrigen rund 500 Gästen an nichts fehlt. Die gelernte Krankenschwester hat eine pflegebedürftige Mutter. Als sie aus dem Ruhrgebiet nach Pforzheim zog, habe sie den Flyer der Vesperkirche gesehen, berichtet die 56-jährige. Die Arbeit im Team erlebe sie als extrem offen.

Auch interessant: Kultusministerin Eisenmann in Pforzheim: „Jede Schule kann selbst entscheiden, wann sie anfängt“

Ein Gefühl dafür, wie die Menschen hier ticken

„Hier in der Vesperkirche sind alle wir.“ Sehr schnell bekomme man ein Gefühl für die Stadt und dafür, wie die Menschen in Pforzheim tickten. „Es erdet einen, hier zu arbeiten.“ Sie spricht von Schicksalen, von Menschen, die einmal „auf der anderen Seite“ standen und nichts für ihre jetzige Situation könnten. Eine Frau gegenüber, die vor einem Becher Kaffee sitzt, nickt. „Ich habe die andere Seite erlebt. Jetzt bin ich hier, nur weil ich verheiratet war.“

Etwa 300 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die Pforzheimer Vesperkirche läuft. Zu dem ökumenischen Angebot gehören auch kostenlose medizinische Behandlung, Kinderbetreuung und Beratung. Die Vesperkirche ist bis 16. Februar geöffnet; werktags gibt es ab 11.30 und sonntags ab 12 Uhr Mittagessen.