Ispringer Ultraläufer will Rekord brechen

Der frühere Slogan für den Volkswagen – „Und er läuft, und läuft, und läuft …“ – passt zur heutigen Zeit hervorragend auf den Ispringer Fabian Breitsamer, der sich als Ultraläufer einen Namen gemacht und sogar den deutschen Meistertitel geholt hat. Doch es geht noch krasser.

Von unserem Mitarbeiter Bernd Schweinberger

Den deutschen Meistertitel gewann Breitsamer im vergangenen Jahr beim Trail Dorado bei Arnsberg, wo er beim 24-Stunden-Lauf 180 Kilometer absolvierte und dabei 6.000 Höhenmeter bewältigen musste. Noch anspruchsvoller war es beim Dschungelultra in Peru mit 230 Kilometern in fünf Tagen oder dem Tough-Mudder in Las Vegas, wo er sich 24 Stunden lang über die Hindernisse in der Wüste quälte.

Doch jetzt hat Breitsamer sich ein weiteres Ziel gesetzt, um seine Leistungs- und Leidensfähigkeit auszuloten: Er will ins Guinnessbuch der Rekorde und muss dabei in 48 Stunden mindestens 406 Kilometer auf dem Laufband zurücklegen.

Erster Marathon in Planung

Das Laufband steht auf der Wilferdinger Höhe bei Intersport Schrey. Vom 12. bis 14. Dezember soll der Weltrekord gelingen, der von Tony Mangan (62) aus Irland im August 2008 mit 405,22 Kilometern aufgestellt wurde. Der 62-Jährige hat im Alter von 30 Jahren mit dem Laufen begonnen, dieses Alter hat Breitsamer am vergangenen Sonntag erreicht.

Wenn er dem Iren nacheifern will, muss er noch viele Kilometer auf sich nehmen. Dieser hatte nämlich zwischen 25. Oktober 2010 und 27. Oktober 2014 für eine Wohltätigkeitsorganisation 50.000 Kilometer rund um den Erdball zurückgelegt. Das entspricht einem täglichen Marathon von 42,195 Kilometer.

Bisher hat der Ispringer noch keinen Marathon in Angriff genommen, hat diese Strecke aber in der Planung für das kommende Jahr. Warum nicht am 25. Oktober 2020 in Dublin? Dort hat Mangan damals seine Weltumrundung begonnen und auch beendet. Vielleicht kommt es dann ja zum Treffen zwischen dem alten und neuen Laufbahn-Weltrekordler …

Interessierte können auf Laufbändern mitlaufen

Jetzt konzentriert sich Breitsamer aber erst einmal auf die Rekordjagd bei Intersport Schrey. Die dortigen Chefs Nicole und Dirk Kälber hatten die Idee von Breitsamer sofort begeistert aufgenommen und unterstützt. Seine Frau Anna-Lena will 48 Stunden lang an seiner Seite sein und soll dafür sorgen, dass das Event ein voller Erfolg wird.

Am Donnerstag um 13 Uhr fällt der Startschuss und die Aktion endet am Samstag, 13 Uhr. Während der Öffnungszeiten ist Anfeuern praktisch Ehrensache. Während der 12. „Ladies Night“ am Donnerstag werden die weiblichen Fans sicherlich nicht nur während des Einkaufens Vollgas geben.

Es werden drei Laufbänder installiert und es ist von den Veranstaltern gewünscht, dass möglichst viele Interessenten zusammen mit dem Rekordjäger „auf die Piste“ gehen, um diesen etwas abzulenken.

Seit August hat sich Breitsamer auf den Rekordversuch vorbereitet und auf Fehmarn 2.000 Kilometer in sechs Tagen absolviert, bei der Generalprobe war er fünf Stunden auf dem Laufband, schaffte locker 50 Kilometer. Probleme bereitete ihm aber die Frischluftzufuhr. „Da geht kein Luftzug, da rast der Puls.“ Ein Ventilator soll jetzt für ideale Verhältnisse sorgen.

Freunde gegen den Durchhänger eingeladen

Alle 50 Minuten will er eine zehnminütige Pause einlegen und sich durch eine konstante Geschwindigkeit einen Puffer schaffen, um Getränke und Speisen aufzunehmen. Pro Stunde muss er einen Liter Wasser, Glukose und Fructose zu sich nehmen. Auf Pizza, Kartoffeln oder Nudeln wird er nicht verzichten müssen. Sollte es zu einem Durchhänger kommen, dann hat Breitsamer Freunde eingeladen.

So seinen Kontrahenten vom Brombachseelauf, den Triathleten Michael Harer aus Erlangen, mit dem er sich 146 Kilometer einen erbitterten Kampf geliefert hatte, ihn aber dann ziehen lassen musste. „Er kann mich sicher motivieren“, ist der Ispringer zuversichtlich.

Sechs Laufschuhe werden benötigt

Im Übrigen muss man einige Kriterien erfüllen, um einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde zu bekommen. Die Regeln sind streng: So darf der Läufer die Hände nicht abstützen, die Pausen zählen zu den Zeiten und bevor der Läufer das Laufband verlässt, muss dieses vollständig zur Ruhe gekommen sein. Zwei Zeitnehmer müssen anwesend sein, zudem müssen in einem Rekordprotokoll alle Pausenzeiten und Kilometerzeiten eingetragen sein.

Einen finanziellen Nutzen kann Breitsamer aus dem Weltrekordversuch nicht erwarten. Das ist für ihn aber ok: Die Urkunde und der Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde sind ihm Lohn genug. Sponsoren wie Polar, Ultrasports oder „das Kapitalwerk“ wollen dafür sorgen, dass der Versuch kein finanzieller Drahtseilakt wird.

Um seine Laufschuhe muss er sich auch keine Sorgen machen, sechs Paare während der 48 Stunden wird er benötigen. In einem Sportgeschäft sollte das kein Problem sein.