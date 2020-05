Jugendmusikschule Pforzheim darf nach Corona-Pause wieder öffnen

Anzeige

Die Corona-Verordnung hat Pforzheims Jugendmusikschule kalt erwischt. An diesem Mittwoch darf sie wieder öffnen, womit keiner gerechnet hätte. Lehrer informierten ihre Schüler auf die Schnelle, dass es wieder los gehen kann. Bläser müssen aber noch warten. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir wieder aufmachen können“, erklärt Stefan Hauswirt, Geschäftsführer der Jugendmusikschule Pforzheim.

Allerdings bringt der Neustart auch viel Hektik ins Haus, denn er kam zu diesem Zeitpunkt so unerwartet, wie die Zwangspause vor rund sieben Wochen. Jetzt müssen in aller Eile die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler informieren und den Unterrichtsbeginn im Gebäude in der Deimlingstraße vereinbaren.

Vorerst nur Einzelunterricht

Alle 20 Räume sind laut Hauswirth gereinigt. Sie warten nun darauf, von Streichern, Gitarristen und Klavierspielern wieder zum Klingen gebracht zu werden. Vorerst findet nur Einzelunterricht statt – in Musiktheorie und an Streich-, Zupf- und Tasteninstrumenten.

Gesangslehrer und Bläser hingegen müssen mit ihren Zöglingen noch draußen bleiben, wegen der erhöhten Aerosolkonzentration in der Luft. Darüber werden Eltern und Schüler auch auf der Homepage der JMS sowie über Aushänge in de Schule informiert. Hinweise zu den erforderlichen Hygiene- und Verhaltensregeln finden sie dort ebenfalls.

Kultusministerium gibt Rahmenbedingungen vor

Die Rahmenbedingungen der Öffnung regelt das Kultusministerium. „Diese wurden uns für heute angekündigt“, sagt Hauswirth. Am Dienstagnachmittag liegen sie ihm aber noch nicht vor. Hauswirth rechnet mit 50 bis 60 Schülern, die an diesem Mittwoch erstmals wieder zum Unterricht kommen.

Die Schulleitung empfiehlt ihnen Mund- und Nasen-Bedeckung, wenn sie im Aufzug oder in den Fluren unterwegs sind und zum Händewaschen vor und nach dem Unterricht. Wie in den bereits seit Montag geöffneten weiterbildenden Schulen werden die Lehrer für regelmäßiges Lüften der Räume sorgen.

Klaviere werden nach jeder Benutzung gereinigt

„Klaviere und Stühle werden nach dem jeweiligen Benutzen mit einem Spül- oder Desinfektionsmittel abgerieben.“ Der Unterricht solle so sicher wie möglich gestaltet werden. An der JMS werden knapp 1.000 Schüler von 33 Lehrerinnen und Lehrern in Pforzheim sowie einigen Gemeinden des Enzkreises unterrichtet, heißt es auf der Homepage.

Auch interessant: In Bühl kommen die Musik-Lehrer per Videochat ins Haus

In einer zweiten Stufe sollen die Bläser und Sänger zurückkehren dürfen. „Wir hoffen auf eine baldige weitere Lockerung“, sagt Hauswirth. Natürlich habe der Gesundheitsschutz von Schülern und Lehrern Vorrang. Für die rund 180 bis 200 Schüler, die Blasinstrumente spielen, wird der Online-Unterricht, den es die ganze Zeit über gab, also noch eine Zeit lang fortgeführt.

Einzelne Familien wünschen sich weiter Online-Unterricht

Hans-Peter Wößner unterrichtet seit 19 Jahren Gitarre und E-Gitarre an der JMS. Er dürfte zwar wieder Live-Unterricht in der Schule anbieten, muss aber aus privaten Gründen für den Rest dieser Woche im Homeoffice arbeiten.

Mehr zum Thema: Musiker üben in der Corona-Krise den Umgang mit digitalen Medien

„Meine Frau und ich müssen erst eine Lösung für die Betreuung unserer Kinder organisieren.“ Der Musiker berichtet von Anfragen einiger weniger Familien. „Diese wünschen sich noch länger Online-Unterricht zu erhalten, da Angehörige zu einer Risikogruppe zählen.“

Als dritte und letzte Stufe ist wieder Unterricht für Gruppen, Ensembles und Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Wann das sein wird, kann derzeit keiner sagen. „Für heute sind wir jedenfalls froh und dem Land sehr dankbar, dass überhaupt der Betrieb wieder starten kann“, sagt Geschäftsführer Hauswirth.