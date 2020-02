Karlsruher Cellist sorgt in der Pforzheimer Fußgängerzone für Stimmung

Anzeige

Die Fußgängerzone in der Innenstadt dient nicht nur für Shoppingtrips. Auch mit Kunst und Musik kommen Passanten oft in Berührung. Den öffentlichen „Showroom“ machen sich so manche zunutze: Gelegentlich hört man auch ihn, den Musiker Vasily Bystroff, begleitet von seinem Cello und weltbekannten Musikstücken. Der 28-jährige Cellist sorgt unter anderem mit „All Of Me“ von John Legend vor Galeria Kaufhof für Stimmung.

Von unserer Mitarbeiterin Kübra Kilic

Vor 13 Jahren zog es ihn von Russland nach Deutschland, wie er im Gespräch erzählt. In Berlin machte er an einem Musikgymnasium sein Abitur, woraufhin es weiter nach Karlsruhe ging. Dort studierte Bystroff an der Hochschule für Musik. „Seit meinem fünften Lebensjahr begeistere ich mich für Musik“, erzählt er. Neben dem Cello spielt der Karlsruher auch Klavier.

Draußen ist das Publikum am ehrlichsten. Vasily Bystroff, Musiker

Bei der Frage, warum er Straßenmusik macht, gibt er sich offen: „Draußen ist das Publikum am ehrlichsten. Auf der Straße geht es einzig und allein um die Musik.“ Es gebe keine Licht- und Soundeffekte, die unterstützen oder ablenken, kein Team hinter den Kulissen, nicht einmal die Kulisse selbst – nur die „nackte Musik“.

„Fanbasis“ entsteht

Ein weiterer Grund für seine Straßenauftritte sei die Tatsache, dass sich nicht jeder ein Konzertticket leisten kann. Auf der Straße befinde er sich mit dem Publikum auf einer Ebene, so entstehe eine Art „Fanbasis“. Er spricht von direktem Kontakt zum Publikum, von Unterhaltungen und Austausch. Dadurch möchte der Cellist Sympathie aufbauen. Auch Mundpropaganda und damit Werbung für den Künstler sind Folge von seinen kleinen Konzerten.

Wann und wo der Cellist zu hören ist, hänge von seiner Zeit und seiner Lust ab. „Ein bis zwei Mal im Monat versuche ich auf der Straße zu spielen, manchmal in Pforzheim, manchmal in Karlsruhe“, sagt er.

Musiker ohne Lieblingsrichtung

Und für welche Musikrichtung interessiert er sich selbst am meisten? „Für mich gibt es keine Lieblingsrichtung. Mir kann alles gefallen, was mit viel Talent komponiert wurde“, erläutert er. „Wenn ich etwas spiele, ist dieses Stück für mich das beste auf der Welt.“

Daher könne man ihn Musik von Johann Sebastian Bach, über die Beatles bis hin zu Rockmusik von der US-amerikanischen Band „Nirvana“ spielen hören.

Unterricht für Kinder

Aktuell macht der Musiker sein Violincello-Master in Stuttgart und unterrichtet nebenbei Kinder und Jugendliche in der Musik- und Kunstschule in Remchingen. Außerdem ist er Mitglied in der Band „Graceland – Simon & Garfunkel“. Bystroffs Traum ist es, auf großen Bühnen zu spielen – worauf er auch hinarbeite.

Bystroff hat bereits mit der Staatssymphonie „Capella“ von Russland und dem Mariinsky-Orchester gespielt. Auch am Festspielhaus Baden-Baden und in der Elbphilharmonie Hamburg trat er bereits als Solokünstler mit seinem Cello auf.

31.000 Follower auf Instagram

Präsenz zeigt der 28-Jährige nicht nur auf der Straße, auch auf sozialen Plattformen ist er unterwegs. Mit 31.000 Followern auf Instagram ist Vasily Bystroff jedenfalls auf bestem Wege, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Dort zeigt er sich an verschiedenen Orten und in verschiedenen Posen. Immer mit dabei: sein Cello.