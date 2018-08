Anzeige

Von Susanne Roth

Der Angeklagte nannte seinen Kater „Fluffy“. Am 8. April vergangenen Jahres stach er erst mit einer 17 Zentimeter langen Brotmesser-Klinge auf Fluffy ein und warf ihn dann aus dem geöffneten Fenster im vierten Stock.

Als schwer verletzter „Moony“ wurde der Kater später im Tierheim registriert, nachdem er in der Tierklinik behandelt worden war. Dort war er scheu, traumatisiert, geplagt von Schmerzen – zehn Tage später wurde sein Martyrium nach einem Nierenversagen durch Einschläfern beendet.

Schuldfähigkeit nicht erwiesen

Im Zweifel für den Angeklagten: Von diesem Gerichtsgrundsatz profitierte nun der 27-jährige Angeklagte aus Pforzheim. Richter Patrick Stemler verkündete am Mittwochvormittag nach knapp einer Stunde den Freispruch für den Mann. Begründung: Die Tat sei zwar zweifelsfrei erwiesen, aber die Schuldfähigkeit nicht.

Der zum Tatzeitpunkt unter Drogen stehende Angeklagte hat in den Augen des Richters „sein Leben gewendet“.

Stemler stützte sich zudem auf Aussagen des Sachverständigen Gunther Essinger aus einer Psychiatrischen Klinik: Keine starke Abhängigkeit, aber Missbrauch von Alkohol, Cannabis, Amphetaminen und offenbar paranoides Erleben sowie psychotische Symptome, die zu einem Gefühl der Bedrohung führten. Dies alles entnahm der Experte dem Klinik-Bericht, der ihm vorlag, und den er vor Ort – zum ersten Mal dem Angeklagten gegenüber sitzend – mit dessen Auftreten verglich. Stimmig, so seine Einschätzung.

Stimmen gehört

Absprechen wollte Essinger dem jungen Mann auch nicht, dass er Stimmen gehört habe, nachvollziehbar sei das nur schwer. Die Stimmen höre er nun nicht mehr, seit er „clean“ sei, so der 27-Jährige, der sich unmittelbar nach der Tat von der Polizei in die Psychiatrie bringen ließ, dort freiwillig länger blieb und danach einen freiwilligen Entzug machte. Die Stimmen habe er an jenem Apriltag sehr wohl gehört. Er sei, so schildert er im Sitzungssaal des Amtsgerichts Pforzheim, länger arbeitslos gewesen, „frisch“ Vater geworden, habe keinen Freundeskreis gehabt und sich durch „viele Probleme“ und Geldschulden „unter Druck“ gefühlt. „Ich war nicht mehr ich selbst.“

Kater wurde zur gefühlten Bedrohung

Und auf einmal war der kleine Kater, mit dem er schon oft gespielt hatte, obwohl er da auch schon „rote Punkte neben den Kratzern“ gesehen hatte, eine gefühlte Bedrohung. „Ich hatte Angst vor einer Infektion.“ Der Kater sei wohl ein Vorwand gewesen, er wisse nur noch, dass „es mir den Hals zugeschnürt hat“.

Inzwischen habe er eine Arbeit, beginne im September eine Ausbildung zum Oberflächenbeschichter und sei wieder mit der Mutter seiner kleinen Tochter zusammen und nun verlobt. Der im Freizeitdress vor dem Richter sitzende Angeklagte, der bereits 2012 wegen Drogenbesitzes auffällig geworden war, bat darum, ihn nicht zu inhaftieren, weil „ich für die Beiden sorgen muss“.

Viel kriminelle Energie

Die Staatsanwaltschaft wertete zwar das Geständnis positiv, stellte aber auch eine „hohe kriminelle Energie“ fest, die dazu geführt habe, dass der Kater mehrere Stiche und Frakturen erlitt und äußerst schmerzhaft auf dem Asphalt landete, wo er von einer vorbeigehenden Frau aufgelesen wurde. Die Forderung: Vier Monate Freiheitsstrafe mit möglicher Bewährung, weil der Angeklagte sich bemühte, „sein Leben in geordnete Bahnen“ zu lenken. Der Verteidiger berief sich auf den nicht zurechnungsfähigen Zustand seines Mandanten und plädierte auf Freispruch. Den hätte der Angeklagte fast verpasst, weil er für die Urteilsverkündung erst im Gerichtsgebäude gesucht werden musste.

Kein Haustier in den nächsten sieben Jahren

Er weiß jetzt, dass man vor Gericht landen kann, wenn man ein Tier misshandelt. Sieben Jahre lang darf er kein Haustier besitzen. Die Kosten für das Gerichtsverfahren trägt die Staatskasse.