Keltern unterliegt im Streit um Winzerhalle

Die Entscheidung zum Verkauf der Winzerhalle in Ellmendingen ist gefallen: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat der Klage der Klägerin aus Ellmendingen stattgegeben.

Streit zieht sich schon lange hin

Der Gerichtsstreit um das Bauwerk war schon längere Zeit anhängig. Die Winzergenossenschaft Ellmendingen, die vor der Auflösung steht, hatte beschlossen, die Winzerhalle an die Gemeinde zu verkaufen. Laut Gemeinde haben schon Vertragsentwürfe bestanden. Nachdem die Liquidation eingeleitet worden war, seien die bis dahin gelaufenen Verhandlungen hinfällig gewesen. Am Ende der Kaufpreisermittlung, die über eine Ausschreibung erfolgt ist, stand jedoch nicht der Verkauf an die Gemeinde Keltern, sondern ein Kaufvertrag mit Rita Armbruster vom Weingut Weinstein in Ellmendingen. Die Gemeinde machte daraufhin wegen der besonderen Bedeutung der Winzerhalle für den Ort das Vorkaufsrecht geltend – das heißt, sie wäre zu gleichen Konditionen in den Vertrag eingetreten. Dagegen klagte Armbruster.

Halle ist sanierungsbedürftig

Wie berichtet, hatte die Gemeinde vor, die Halle als öffentliche Einrichtung für Kulturelles rund um den Wein zu nutzen. Zuvor sollte sie jedoch saniert werden, da die Halle aus Sicherheitsgründen seit Ende 2018 geschlossen ist. Reparaturbedürftig sind unter anderem der Boden der Halle, die Elektrik und Sicherungen.

Vor zwei Wochen wurde die Entscheidung vom Verwaltungsgericht vertagt, weil noch Beratungsbedarf bestanden hat. Am Dienstagmorgen hat Gemeindekämmerer Frank Kern die Entscheidung telefonisch abgefragt und daraufhin Kelterns Bürgermeister Steffen Bochinger verständigt.

Bürgermeister enttäuscht vom Urteil

„Das jetzige Urteil ist enttäuschend für uns. Wir werden nun die schriftliche Begründung abwarten und im Gemeinderat beraten, ob Rechtsmittel eingelegt wird“, kommentiert Bürgermeister Bochinger das Urteil. Auch Kämmerer Kern war nach dem Gerichtstermin vor zwei Wochen zuversichtlich, dass die Gemeinde Recht erhält. Über die Begründung zum Urteil konnte die Gemeinde noch nichts sagen. Das reicht das Gericht in vier bis sechs Wochen nach – das sei so üblich, so Kern.