Kurden demonstrieren in Pforzheim

Anzeige

Gegen Erdogan und die türkische Militäroffensive in Syrien protestierten am Freitagabend zwischen 300 und 400 prokurdischer Demonstranten in der Pforzheimer Innenstadt. Mit einem Sit-In blockierten sie mehrere Minuten den Leopoldplatz. Die Polizei sicherte den Verkehr.

„Es ist Zeit für Widerstand“, skandierte ein Redner der Demonstration lautstark in Richtung der sitzenden Demonstranten. Diese antworteten mit Schmäh-Chören auf den amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der mit einem Wortspiel auf seinem Namen unter anderem als „Esel“ bezeichnet wurde.

In Pforzheim leben viele Menschen aus kurdischen Gebieten der Türkei, des Irak, Iran und Syriens. Für eine autonome Republik Kurdistan gehen auch immer wieder Anhänger der seit 2002 in Europa verbotenen prokurdischen Arbeiterpartei PKK auf die Straße.

aoe/lbs