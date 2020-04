Anzeige

Einen Rettungsfonds wie 2008 für Banken bringt die Pforzheimer Dehoga ins Spiel, um Gastronomiebetriebe zu retten. Was dort los ist, symbolisieren Wirte auf dem Waisenhausplatz durch ihre Teilnahme an einer bundesweiten Leere-Stühle-Aktion.

Die Gastronomie droht weggeweht zu werden. Ihr auf großen Tafeln erläuterter Hilferuf jedenfalls, hält am Freitag den windigen Verhältnissen vor dem Pforzheimer Congresscentrum nicht stand. Dafür bleiben die Stühle von 35 Betrieben, wo sie hingestellt sind.

Und sie bleiben leer, ganz so wie derzeit in den Restaurants, Cafés und Bars. Dass sie überdies zum Fotomotiv werden, ist ein gerne gesehener Nebeneffekt bei der vom Tanja und Michael Pfisterer initiierten (Burgerheart, Lehners) Aktion.

Über den Abgrund hinaus

„Gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir schon ein Stück weiter“, beschreibt der stellvertretende Vorsitzende der Dehoga die Lage und fordert einen Rettungsfonds für die Gastronomie wie 2008/09 einer für Banken aufgelegt wurde.

Es sei keine Frage gewesen, dass der Berufsverband den am Mittwoch spontan organisierten Auftritt mitträgt. Pforzheims Gastronomie folgt damit wie in etwa 75 weiteren Kommunen in Deutschland einem Beispiel aus Dresden. Dort zeigten Wirte und Brauer bereits vor einer Woche, dass es sie noch gibt.

Verschuldung durch Kfw-Kredite ist kein Thema bei Betrieben, die auf Kante genäht sind Frank Daudert, stellvertretender Vorsitzender der Dehoga Pforzheim Enzkreis

Dazwischen liegen für die Gastronomie maßgebliche Entscheidungen der Bundesregierung in Berlin. Die wichtigste dabei ist für Michael Pfisterer die Erhöhung des Kurzarbeitgelds. Aber es kommt erst in vier Monaten, schiebt er nach und meint „viele wissen gar nicht, ob sie so lange durchhalten“.

Dass es eine auf sieben Prozent gesenkte Umsatzsteuer auf Speisen gibt, hilft wenig weiter, wenn gar nichts verkauft wird. Und hier liegt für Daudert auch die Krux bei den Kfw-Krediten, die natürlich auch Gastronomen beantragen können. Verschuldung, so erläutert er, ist kein Thema bei vielen Betrieben, die ohnehin schon auf Kante genäht sind.

Selbst wenn jetzt eine schrittweise Öffnung mit Superhygiene und Abstandsgebot käme, ein Zurück zum Gewohnten sei frühestens im Juni kommenden Jahres möglich und auch das nur, wenn Impfstoffe gegen Coronaviren gefunden seien.

Die aktuelle Situation ist existenzvernichtend Wolfgang Scheidtweiler, Chef des Pforzheimer Brauhauses

„Es würde uns etwas nützen, wenn wir wenigstens Klarheit hätten, wie es weiter geht“ sagt Brauhauschef Wolfgang Scheidtweiler, was auch seine Kollegen fordern. Die aktuelle Situation sei schon existenzvernichtend. Pforzheim sei da noch in einer guten Lage verglichen mit rein touristischen Regionen. Allein am Bodensee kenne er ein halbes Dutzend größere Betriebe, die dieses Jahr nicht mehr aufschließen oder auch Insolvenz anmelden. Scheidtweiler wie auch Michael Ketterer vom der gleichnamigen Brauerei trifft die prekäre Lage gleich doppelt. Sie setzen nichts ab und es fehlen Pachteinnahmen, wenn nicht mehr.

Dehoga warnt vor Schnellschuss

Auch unter Soforthilfe stellt sich nicht nur Daudert etwas Schnelleres vor als derzeit zu erleben. Da sei es gut, dass die Stadtwerke gleich reagiert hätten bei Abschlägen und mit Stundungen. Gleichzeitig warnt der Dehoga-Sprecher vor einem Schnellschuss bei der Öffnung. Es sei niemandem damit gedient, wenn dann ein Rückschlag käme.