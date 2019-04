Live-Ticker: FC Nöttingen gewinnt mit 2:0 beim 1. CfR Pforzheim

Anzeige

Im Nachholspiel in der Oberliga Baden-Württemberg hat der FC Nöttingen mit 2:0 beim 1. CfR Pforzheim gewonnen. Die Treffer erzielten Eray Gür in der 4. Minute und der Ex-CfR-ler Ernesto De Santis in der 65. Minute. Die Paarung des 19. Spieltages war ursprünglich für Mitte Februar angesetzt, musste damals aber wegen schlechter Platzbedingungen abgesagt werden.

Gastgeber wie Gast befinden sich derzeit im Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg. Die Partie im Pforzheimer Holzhof verspricht dennoch Spannung. Nöttingen könnte mit einem Sieg in der Tabelle mehrere Plätze gut machen und sich nach oben orientieren. Für Pforzheim würde ein Erfolg hingegen wichtige Punkte für die Absicherung nach unten bedeuten.

Den Spielverlauf und alle Tore finden Sie hier bei uns im Live-Ticker.