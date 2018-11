Mann droht, Menschen zu töten: Großeinsatz in Pforzheim

Anzeige

Ein 42-jähriger Mann hat am Freitagmittag in Pforzheim für einen großen Polizeieinsatz gesorgt: Er behauptete, eine Waffe zu besorgen und drohte damit, sich und andere umzubringen. Die Polizei suchte mit 25 Autos in der ganzen Stadt nach dem betrunkenen Mann.

Schreck in Pforzheim: Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen 42-jährigen Mann festgenommen. Er hatte zuvor damit gedroht, sich selbst und andere zu töten. Gemeldet hatte dies ein Zeuge gegen 11 Uhr, heißt es von der Polizei. Der Zeuge informierte auch, dass der 42-Jährige betrunken war.

Suche im Stadtgebiet

Da die Polizei eine konkrete Gefahr nicht ausschließen konnte, wurden 20 Streifenwagen und fünf Fahrzeuge der Kriminalpolizei auf die Suche nach dem Mann geschickt. Gegen 13 Uhr entdeckten Polizisten den Mann in der Nähe seines Zuhauses auf der Straße. Er war mit drei anderen Personen unterwegs und wurde vorläufig festgenommen, meldet die Polizei. Der 42-Jährige sei „erheblich alkoholisiert“ gewesen. Angaben zu dem Vorfall machte er bisher keine. Die Polizei ermittelt.

(ots/bnn)