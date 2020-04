Marcus Wenninger ist neuer Trainer beim Fußball-Oberligisten FC Nöttingen

Anzeige

Marcus Wenninger übernimmt in der kommenden Saison das Traineramt beim Fußball-Oberligisten FC Nöttingen. Der 47-Jahre alte Nachfolger von Michael Wittwer ist in Remchingen kein Unbekannter: Als Coach des SGV Freiberg schlug er viele Jahre als Gegner im Panoramastadion auf. Im Interview erzählt Wenninger, warum er sich für den FCN entschieden hat und welche Ziele er mit seinem neuen Verein verfolgt.

Die Corona-Krise hat den gesamten Sport lahmgelegt. Wie sehr fehlt Ihnen der Fußball in diesen Tagen?

Natürlich fehlt der Fußball an allen Ecken und Enden, gerade das Rausgehen auf den Platz oder mal wieder Fußballspiele anschauen zu können. Aufgrund meiner neuen Aufgabe beschäftige ich mich aber trotzdem auch in der derzeitigen Situation sehr viel mit Fußball.

Wie und wann kam der Kontakt mit dem FC Nöttingen zustande?

Durch meine Zeit in Freiberg kenne ich die handelnden Personen beim FC Nöttingen wie Vorstand Dirk Steidl schon seit vielen Jahren. Vor ungefähr sechs Wochen kontaktierte mich der Verein. Nachdem wir uns unterhalten hatten, war es relativ einfach, mich für Nöttingen zu entscheiden.

Ich bin ja so ein bisschen ein ,Kind der Oberliga‘.

Warum?

Zunächst ist Nöttingen ein Oberliga-Verein. Ich bin ja so ein bisschen ein „Kind der Oberliga“. Außerdem ist der Verein gut geführt, die Rahmenbedingungen stimmen. Im Gespräch zeigte sich relativ schnell, dass unsere Ideen mit Blick auf die sportliche Perspektive deckungsgleich sind, sodass es auch für beide Seiten Sinn macht, miteinander zu arbeiten.

Zuletzt unterstützten Sie einen Freund beim Kreisligisten KSV Hoheneck.Wie unterscheidet sich die Arbeit dort zur Oberliga?

Ich war zuvor noch nie als Trainer in der Kreisliga, da muss man viel mehr Basisarbeit leisten. In der Oberliga muss man natürlich andere Schwerpunkte setzen.

Worauf freuen Sie sich mit Blick auf Ihre neue Aufgabe am meisten?

Ich glaube, jeder wünscht sich erst einmal, die Corona-Pandemie soweit in den Griff zu bekommen, dass wir wieder unbeschwert Fußball spielen können. Dann freue ich mich darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten, in der Vorbereitung etwas zu entwickeln, wovon wir dann im Laufe der Runde auch die Früchte ernten können.

Wie laufen derzeit Ihre personellen Planungen beim FC Nöttingen?

Momentan ist es aufgrund der Situation nirgendwo richtig einfach. Ich bin selbstverständlich auch in Kontakt mit Michael Wittwer, der das Team perfekt kennt. Man muss jetzt erst einmal verstärkt mit den aktuellen Spielern Gespräche führen. Da freue ich mich zum Beispiel sehr, dass Kapitän Timo Brenner verlängert hat. Wie einige andere Spieler ist er unglaublich wichtig für den Verein.

Haben Sie neben den etablierten Spielern auch externe Verstärkungen im Blick?

Klar schauen wir uns an, was der Markt hergibt und nehmen die ersten Kontakte auf. Das geht aber nicht vom einen auf den anderen Tag. Wichtig ist mir vor allem, dass die Neuzugänge von ihrem Profil her zum Kader passen. Ob das dann eher jüngere Spieler sind oder noch der eine oder andere Routinier dazukommt, das wird man sehen.

Reinhard Schenker wird Sie künftig als Co-Trainer unterstützen. Kannten Sie sich schon vorher?

Ja, ich kenne Reinhard Schenker schon seit der Zeit, als er noch als Spieler beim TSV Crailsheim aktiv war. Wir haben uns vorab unterhalten und gemerkt, dass wir gut zusammenpassen. Insofern ist das stimmig.

Der Stürmer ist mein erster Abwehrspieler, gleichzeitig ist der Abwehrspieler aber auch der erste Offensive.

Was für einen Fußball soll der FC Nöttingen unter dem neuen Trainer Marcus Wenninger spielen? Worauf können sich die Fans einstellen?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Frage schwer zu beantworten, weil das sehr vom Mannschaftskader abhängt. Ich bin da auch nicht festgefahren, dass man unbedingt so oder so spielen muss. Prinzipiell ist mir wichtig, dass alle Spieler defensiv und offensiv denken. Ich sage immer: Der Stürmer ist mein erster Abwehrspieler, gleichzeitig ist der Abwehrspieler aber auch der erste Offensive. Dazu brauchen wir eine gute Fitness, und auch der Teamgeist spielt eine große Rolle.

Haben Sie sich schon kurzfristige und langfristige Ziele mit dem FCN gesetzt?

Konkrete Ziele zu formulieren, wäre momentan sicherlich verfrüht. Was man aber glaube ich schon sagen kann: Der FC Nöttingen möchte auf jeden Fall in die obere Tabellenhälfte der Oberliga. Alles Weitere wird sich dann im Laufe der Vorbereitung nach und nach ergeben. Wichtig ist jetzt zuerst, dass wir unsere Hausaufgaben machen und den Grundstein für die neue Runde legen.