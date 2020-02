Mehr Mitglieder, mehr Geld, mehr Inklusion: Pforzheims Sportvereine boomen

Anzeige

Man stelle sich vor: Die eigene Organisation hat gegen alle Prognosen über 1.000 Mitglieder mehr – und niemand weiß wirklich, warum. So geht es derzeit den Vertretern des Sportkreises Pforzheim/Enzkreis, also dem Dachverband aller Sportler in der Region, von Fußball bis Faustball. Für die Vereinsmitglieder in der Goldstadt gibt es sogar noch ein besonderes Schleifchen: Die Sportförderung wurde nach zuletzt mauen Jahren mit klammen Kassen kräftig erhöht.

„Ich bin froh, dass sich die Mitgliederzahlen erhöht haben“, sagt die Sportkreis-Vorsitzende Gudrun Augenstein. „Wir müssen sie halten, die sind Grundlage für die Förderungen.“ Auch wenn die Vereine gesund zu sein scheinen, favorisiert sie einen Großsportverein. Das könne gerade in der Nische ein breiteres Angebot schaffen. Die Zahlen sind auch so schon außergewöhnlich: Mit über 1,3 Prozent Zuwachs auf 76.580 Mitglieder (plus 1.031) wächst man stärker als der Badische Sportbund (BSB) sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).

In Baden selbst hatte nur der Kreis Sinsheim einen prozentual stärkeren Anstieg zu vermelden. Im Vorjahr hatte der Sportkreis Pforzheim noch einen Rückgang um 231 Mitglieder zu verzeichnen. Dabei waren die Voraussetzungen durch die Schließung der Bäder Emma-Jaeger und Huchenfeld nicht optimal, was bei den Schwimmern zu einem Minus von rund 150 Mitgliedern geführt hat.

Alpenverein in Pforzheim knackt 4.000-Mitglieder-Marke

Mehr als nur aufgefangen hat das eine Vielzahl von Verbänden und Vereinen. Rolf Constantin und seine Pforzheimer Abteilung des deutschen Alpenvereins (DAV) etwa haben in diesem Jahr den 4.000er-Gipfel erklommen – zumindest in Sachen Mitgliederzahl. Beim DAV vermeldet man seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum von 150 bis 200 Mitgliedern pro Jahr, auch dank der Kletterhalle in Pforzheim.

TV Eutingen rückt näher an PSG heran

Der Kampf um Platz zwei in der Stadt ist neu entfacht. Überrascht vom Mitgliederanstieg ist man beim TV Eutingen. Die Mitgliederzahlen der Turnvereine sind um 384 in Summe gestiegen. Ein Plus von 120 auf 1.684 meldet allein der TVE – nicht nur im Turnbereich. Es seien „deutlich mehr Kinder im Turnen“, sagt der Vorsitzende Andreas Renner. Auch der Bereich Reha- und Seniorensport habe zugelegt. „Wir haben jetzt einen Aufnahmestopp in diesem Bereich“, so Renner. Es fehlten schlicht die Kapazitäten. Auch andere Mehrspartenvereine wie die PSG Pforzheim (knapp 1.800 Mitglieder) merken in diesem Bereich einen Andrang.

Förderung bei Übungsleitern steigt

Und das führt auf mehrerlei Ebenen zu neuen Einnahmen. Die Richtlinien zur Sportförderung für Übungsleiterausbildungen wurden stark angepasst, der generelle Topf nach den Einschränkungen der Haushaltskonsoldierung fast verdoppelt. Allerdings, so betonen die Vertreter der Vereine fast unisono: „Wir bilden nach Bedarf aus.“ Es bleibe ja weiterhin das Manko, dass zu wenige Mitglieder bereit seien, entsprechend Verantwortung im Verein zu übernehmen.

1. CfR Pforzheim erstmals vierstellig

Ebenfalls einen starken Zulauf erfahren die Fußballer (plus 215 Mitglieder). Dabei hat der 1. CfR Pforzheim erstmals die 1.000-Mitglieder-Marke überschritten. Beim CfR hat auch die Gründung einer Eiskunstlauf-Abteilung zu dem Zuwachs beigetragen. Knapp 60 neue Mitglieder zählt der Vereinsvorsitzende Markus Geiser allein hier. Zudem wächst beim CfR auch die Inklusionsabteilung weiter, auf nun 48 Mitglieder. Während sich alle anderen Vereine dem Projekt Integration verschrieben hätten, habe man beim CfR den Fokus schon früh auf dieses Thema gelegt, so Geiser. Das trägt nun doppelt Früchte. Denn der Gemeinderat hat auch die finanzielle Förderung der Inklusion gestärkt – unter anderem Geiser-Freund Uwe Hück (SPD, Blaue Flecke für soziale Zwecke) hatte das im Sportausschuss initiiert.

Wilddogs nun mit zwei Mannschaften am Start

Gute Nachrichten kommen auch aus der Nische, etwa vom Cheerleading oder vom Football. 2019 konnten die Pforzheim Wilddogs erstmals mit einer zweiten Mannschaft starten. Zudem geht man vermehrt in Schulen. Mit der Insel-Werkrealschule kooperiert man bereits, Anfragen kämen zudem auch von anderen Einrichtungen, so der Vorsitzende Kai Höpfinger. Auch dies soll künftig gemäß der neuen Richtlinien noch einmal deutlich stärker gefördert werden.

Sportförderung in Pforzheim

Nachdem durch die Haushaltskonsolidierung die Erhöhung der Sportförderung auf 55.000 Euro begrenzt wurde, stehen für den Doppelhaushalt 2019/20 nun 195.000 Euro zur Verfügung. Der Übungsleiterzuschuss steigt von 20.000 Euro auf 80.000 Euro und damit noch stärker als ursprünglich geplant (60.000 Euro). Im Bereich Inklusion steigt zudem die Förderung von 4.000 auf 19.000 Euro. Mehr Geld gibt es zudem für Veranstaltungen und den Sportkreis Pforzheim-Enzkreis. Neu gefördert werden Kooperationen mit Schulen und die Qualifizierung des jungen Ehrenamtes mit 225 Euro Prämie. Ebenfalls gefördert werden Spitzen- und Leistungssport, Geschäftsstellen-Mitarbeiter und FSJ-Stellen.