Mehrere Tausend Euro Schaden: E-Bikes in Bad Wildbad geklaut

Im Bad Wildbader Teilort Calmbach sind in den vergangenen zwei Wochen fünf hochwertige Elektro-Mountainbikes gestohlen worden.

Wie die Polizei berichtet, seien zwischen dem 9. und 10. Oktober aus einer Garage im Wohnpark Sonnenhof zwei Mountainbikes der Marke „Canyon“ im Wert von 3800 Euro gestohlen worden. Bereits am Tag zuvor sei zwischen 13 und 18.45 Uhr aus einer offenen Garage in der Bahnhofstraße ein E-Bike der Marke „Bulls“ im Wert von 2500 Euro verschwunden.

Trotz Fahrradschloss am Bahnhof geklaut

Ein solches Zweirad sollen möglicherweise die selben Täter dann am 20. Oktober zwischen 13 und 19 Uhr am Bahnhof gestohlen haben. Ebenfalls am Bahnhof sei am selben Tag zwischen 7 und 16.15 Uhr zudem ein E-Bike der Marke „Haibike“ im Wert von mehr als 2000 Euro abhanden gekommen.

Welche Rolle spielt der Lieferwagen?

Im Zusammenhang mit den Diebstählen könnte laut Polizei ein weißer Lieferwagen mit blau-gelber oder roter Aufschrift „DPD“ eine Rolle gespielt haben. Das hätten Zeugen berichtet.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Calw unter Telefon 07051 1610

(ots/ juf)