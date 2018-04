Mordverdacht gegen Pflegerin: Mann lag wochenlang in Wohnung

Gruselige Tat in Pforzheim: Ein 74-jähriger Mann lag wochenlang tot in seiner Wohnung. Sein Tod wurde möglicherweise von einer Frau vertuscht, die seine Wohnung sowie sein Bankkonto noch nach dem Ableben des Mannes genutzt haben soll. Die 61-Jährige wurde am Dienstag wegen des Verdachts des Mordes dem Haftrichter vorgeführt.

Mann lag wochenlang in Wohnung

Am Montag ist ein 74-jähriger Mann in seiner Wohnung in Pforzheim tot aufgefunden worden, nachdem sich eine besorgte Bekannte, die den Mann nicht erreichen konnte, an die Polizei gewandt hatte. Die Polizei teilte mit: „Aufgrund der Auffindesituation ist davon auszugehen, dass er bereits mehrere Wochen zuvor verstorben war, die Wohnung allerdings weiterhin genutzt wurde.“

Kontobewegung nach dem Tod

Außerdem konnten bei der Überprüfung der Bankdaten des Mannes Kontobewegungen nach dessen Tod festgestellt werden. In diesem Zusammenhang geriet eine polizeibekannte 61-jährige Frau ins Visier der Ermittler, die nach eigenen Angaben den schwerkranken Mann betreute.

Todesursache noch unklar

Eine Obduktion des 74-Jährigen ergab keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, die genaue Todesursache steht allerdings noch nicht fest. Die 61-jährige Deutsche wurde am Dienstag wegen des Verdachts des Mordes sowie des Computerbetrugs dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der mangels dringenden Tatverdachts keinen Haftbefehl erließ. Sie wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Todes des Mannes dauern an.