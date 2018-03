„Mr. Pedalo“ hilft im Land der tausend Hügel

In Ruanda, einem kleinen Bergland im Herzen Afrikas, sind Fahrräder das wichtigste Transportmittel. Alte Drahtesel aus indischer oder chinesischer Produktion werden als Lastenräder oder Fahrradtaxi genutzt, doch nur wenige können sie reparieren.

Jahre lang Fahrradladen betrieben

Da kam Werner Schüle gerade recht, denn der Neu-Pforzheimer hatte zuvor in Fellbach bei Stuttgart 25 Jahre lang einen Fahrradladen mit Werkstatt betrieben. Der Rentner wurde 2016 vom Senioren-Experten-Service (SES), wo er sich registrierte hatte, zu einer abgelegen Schule einer christlichen Bruderschaft geschickt.

350 ausrangierte Räder aus Deutschland

Dort sind zuvor 350 ausrangierte Fahrräder aus Deutschland angeliefert worden und Schüle sollte sie mit den Schülern wieder fahrtüchtig machen. Sechs Wochen hatte „Mr. Pedalo“, wie man ihn in der Schule nannte, Zeit, eine Werkstatt aufzubauen und in zwei Kursen 16 Jungs Fahrradtechnik beizubringen. Nebenbei lernte Schüle das Leben im „Land der tausend Hügel“, wie Ruanda gerne genannt wird, kennen.

Bildungsreise auf Gegenseitigkeit

Und so erscheint ihm sein Job als „Bildungsreise aus Gegenseitigkeit“.

Inzwischen ist Werner Schüle Mitglied beim Pforzheimer Fahrradclub ADFC geworden, wo er bei der Mitgliederversammlung heute Abend um 19 Uhr im Kupferhammer auch für interessierte Nichtmitglieder von seinem Einsatz als „Senior-Experte“ berichtet. Schüle ist in Afrika schon fast Zuhause: Eine Städtepartnerschaft von Fellbach brachte ihn mehrfach nach Zimbabwe. Daneben unternahm er Radtouren in Uganda und Malawi. Das waren Urlaubsreisen.

In Ruanda Schülern etwas von seinem Wissen beibringen, was ihnen auch eine Berufsperspektive geben kann, hatte eine ganz andere Dimension. 300 Kinder, deren Eltern kein Schulgeld aufbringen können sowie Waisen werden an der christlichen Schule unterrichtet.

Eine Werkstatt aufgebaut

Eine pensionierte Lehrerin aus Koblenz arbeitet schon seit acht Jahren dort. „Das Mittagessen aus der angeschlossenen Farm ist meist die einzige Mahlzeit für die Schüler“, schildert Schüle die kargen Verhältnisse. In der Farm lernen ältere Schüler Gartenpflege und Gemüseanbau. An ein paar mechanischen Nähmaschinen können Schülerinnen lernen, Kleidung herzustellen. Andere befassen sich in einer Holzwerkstatt mit dem Möbelbau.

Materialspenden in „peinlich“ schlechtem Zustand

Dann kam Schüle mit seiner Radwerkstatt hinzu. Er brachte Kisten voller Werkzeuge, Reparaturständer und Ersatzteile mit. „Die gespendeten Räder waren in so einem schlechten Zustand, dass es schon peinlich war“. Gerade mal 80 der 350 Räder konnten in den sechs Wochen fahrbereit gemacht werden. Immerhin dienten die schlechten Räder zum Ausschlachten. Einfache Technik und stabile Bauweise, das verlangt der Einsatz der Räder in dem afrikanischen Land. „Unsere Räder sind da meist ungeeignet“, stellte Schüle fest, und stellt Sachspenden in Zweifel.

Schüler mit Wissbegierde bei der Sache

In zwei Gruppen zeigte „Mr. Pedalo“ den Jungs, wie ein Schlauch geflickt, Reifen gewechselt und Züge erneuert werden. „Es war unglaublich, mit welcher Begeisterung und Wissbegierde sich die Schüler auf das Lernen stürzten“, schwärmt Schüle. Meist konnte er sich mit englisch verständlich machen, für andere übersetzten die Schüler.

Eine Sensation auf den Dörfern

Bei einem Ausflug konnten sich die „Lehrlinge“ und Schüler auf den instand gesetzten Bikes gleich richtig austoben. „Das war eine Sensation auf den Dörfern, durch die wir fuhren.“ Ein Tandem war anscheinend der Hit. Die nun fahrtauglichen Räder erhielten ein Protokoll mit Angaben zur Reparatur und einem Preis, mit dem sie etwa an Lehrer oder im benachbarten Dorf verkauft werden. Die Fahrradwerkstatt existiert immer noch und wird nach Schüle von einem afrikanischen Mechaniker weitergeführt.

Als nächstes ein Mechaniker-Grundkurs

Aber „Mr. Pedalo“ hat schon eine neue Idee: Zusammen mit einem früheren Ausbilder von Daimler entwickelt er ein Konzept für einen Mechaniker-Grundkurs an der selben Schule. Dazu will man dort zunächst Lehrer ausbilden, später Schülern Metallbearbeitung beizubringen. „Das brauchen die dringend, etwa zum Verlegen von Wasserleitungen.“ Jetzt fehlt nur noch Geld für die Ausstattung der Werkstatt. Schüles eigne Bildung kam in den sechs Wochen nicht zu kurz: An den langen Abenden ohne TV oder Radio las er oder spielte Schach mit zwei Lehrern, und an den freien Sonntagen erkundete er per Rad natürlich die Umgebung auf lehmigen Pisten in 2200 Metern Höhe.

Der Senioren-Experten-Service (SES) mit Sitz in Bonn ist eine halbstaatliche Einrichtung, in der Mittel einer Stiftung der deutschen Wirtschaft und des Bundes fließen. SES schickt Fachleute im Ruhestand zu Firmen und Institutionen in aller Welt, die befristet Hilfe benötigen. In einer Kartei befinden sich derzeit rund 12 000 Fachleute, die bei Bedarf angefragt werden. Info: www.ses-bonn.de