Müller-Fleisch in Birkenfeld hofft auf das Ende der Quarantäne am 8. Juni

Das Corona-Debakel bei Müller-Fleisch in Birkenfeld nähert sich dem Ende. Der nunmehr dritte Test auf das Virus bei fast 750 Mitarbeitern ergab rund zwei Prozent Neuinfizierte. Ein Teil davon lebt jetzt in der Jugendherberge Rabeneck in Quarantäne.

Sind es nun 15, 16 oder gar 20? Die Antwort auf diese Frage dürfte marginal sein, angesichts des sich abzeichnenden Ergebnisses der dritten Corona-Testreihe bei Müller-Fleisch. Die Zahl der neuinfizierten Mitarbeiter liegt im Zwei-Prozent-Bereich, ist am Dienstag übereinstimmend beim Landratsamt und dem Birkenfelder Unternehmen selbst zu erfahren.

Quarantäne in der Jugendherberge Rabeneck

Für ein rundes Dutzend Frauen und Männer hat der Corona-Test Konsequenzen. Sie leben jetzt für mindestens 14 Tage in der Jugendherberge Rabeneck in Dillweißenstein. Eine knappe Handvoll verbringt die Zeit der Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr in privathäuslicher Isolation.

Alle anderen Mitarbeiter müssen weiter aushalten, was seit Donnerstag nach Ostern gilt: Müller-Fleisch bleibt mindestens noch bis 8. Juni unter Quarantäne. Sie dürfen zwar arbeiten, aber weder öffentliche Verkehrsmittel benutzen noch sich außerhalb ihrer Wohnung aufhalten.

Die epidemiologische Gesamtentwicklung im Unternehmen stellt sich mittlerweile sehr positiv dar. Bastian Rosenau, Landrat Enzkreis

Das Ergebnis der dritten Testreihe von fast 750 Mitarbeitern, die nach den ersten beiden Durchgängen als nicht infiziert galten, lässt die Verantwortlichen dennoch aufatmen.

„Die epidemiologische Gesamtentwicklung im Unternehmen stellt sich mittlerweile sehr positiv dar“, teilt Landrat Bastian Rosenau mit. Dies bestätige die Gesamtstrategie.

Wir sind erleichtert. Martin Müller, Geschäftsführer

„Besondere Abstandsregeln, das permanente Tragen von Mundschutz, Gesundheitscheck an den Eingängen und vieles mehr habe nun gegriffen und wir sind erleichtert“, sagt auch Geschäftsführer Martin Müller.

Die Firma mit rund 1.100 Mitarbeitern war trotz über zehn Prozent Betroffenen beim zweiten Testlauf nicht geschlossen worden. Seit dem ersten Corona-Patienten an Ostern, wurden inklusive der neuen Fälle 415 Mitarbeiter als infiziert getestet. Davon seien 392 wieder genesen.

Subunternehmen sind auf Wohnungssuche für Mitarbeiter

Während am Freitag die von Müller-Fleisch in Eigenregie durchgeführten Tests abgeschlossen werden und die ersten Neuinfizierten in die Rabeneck einziehen, sind Subunternehmen auf Wohnungssuche. Sie dürfen ab 22. Juni noch maximal zwei Personen in ein Zimmer legen und ab 31. Juli nur mehr Einzelzimmer anbieten, es sei denn, es geht um Paare oder Familien.

Die Chefin der Best Personal Services GmbH, Nicoleta-Melania Bica, sagt, sie sehe dem gelassen entgegen. Es sei kein Problem gewesen, zusätzliche Einzelzimmer zu finden. Die Leute seien schon umgezogen. Bica versichert, sie erhöhe die Zimmerpreise nicht. Andere Firmen, so höre sie, täten sich schwerer, Wohnobjekte zu finden.

Geschäftsbeziehungen von Müller-Fleisch sind trotz Corona stabil

„Es sieht sehr gut aus“, kommentiert auch der Sprecher von Müller-Fleisch die Suche nach mehr Wohnraum für die rund 800 Werkvertragsangestellten. Kundenseitig spüre die Firma „große Solidarität und Verständnis“, erläutert er weiter.

„Solange Qualität und Preis stimmen, hält das Gros an der Geschäftsbeziehung fest.“ Auch auf Seiten der Mitarbeiter sehe er keine Tendenz zum Rückzug, trotz der belastenden Situation mit Arbeitsquarantäne und öffentlicher Wahrnehmung.

Richtig irritiert ist der Mann am Dienstag nach Pfingsten lediglich über eine Zahl: Während Müller-Fleisch 15 Neuinfektionen zähle, komme der Enzkreis trotz gleicher Quelle auf 16. Aber das ist an diesem Dienstag angesichts des Ergebnisses eine Petitesse, auch wenn noch einige wenige Ergebnisse fehlen.