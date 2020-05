Anzeige

In der Thomaskirche in Pforzheim fand am Sonntag ein besonderer Gottesdienst statt: Bei einem interreligiösen Fest feierten sieben Religionsgemeinschaften miteinander. Dabei riefen die Vertreter nicht nur zu mehr Solidarität und Toleranz auf, sondern beklagten auch Anfeindungen.

Von unserem Mitarbeiter Harald Bott

Es war eine eigenartige Stimmung am Sonntagmorgen in der Thomaskirche beim Hauptfriedhof: feierlich und festlich auf der einen Seite, konzentriert und angespannt auf der anderen. Anwesend waren – Corona-bedingt – nur Würden- und Funktionsträger, die Vertreter der Pforzheimer Religionsgemeinschaften und das Fernsehteam vom SWR.

Publikum war nicht zugelassen. Ein Mann, der Kontrolle am Eingang entschlüpft, wurde freundlich, aber bestimmt der Örtlichkeit verwiesen. Anlass für die multireligiöse Feier gab das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan.

Gemeinsam erarbeitete der Pforzheimer Rat der Religionen und der SWR ein Drehbuch für die Veranstaltung, die direkt übertragen wurde. Insgesamt war das TV-Team mit acht Fahrzeugen, darunter zwei LKW, und rund 20 Mitarbeitern an zwei Tagen vor Ort, am Sonntag für die Direktübertragung und am Samstagnachmittag für die Generalprobe.

Jede Religion bringt ihre Besonderheit im Gebet ein

An dem 45-minütigen Gottesdienst nahmen sieben Religionsgemeinschaften teil, die jesidische, die jüdische, die alevitische sowie die katholische und evangelische. Dazu kamen Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinde und der Fatih-Moschee. Die Moderation hatte Mirzeta Haug, Sprecherin der Religionsrates, die ruhig durch die Veranstaltung führte.

Einander begegnen, miteinander sprechen, Gemeinsamkeiten erkennen und Unterschiede aushalten. Darauf beruht der interreligiöse Dialog. Mirzeta Haug, Sprecherin der Religionsrate

„Einander begegnen, miteinander sprechen, Gemeinsamkeiten erkennen und Unterschiede aushalten. Darauf beruht der interreligiöse Dialog“, sagte Haug zu Beginn der Zeremonie. Aftab Aslam, Imam der Ahmadiyya-Gemeinde, rezitierte eine Sure aus dem Koran und übersetzte diese anschließend teilweise.

Jede Religion habe ihre bestimmte Art zu Gott zu beten, so auch der Islam. Eine der Gebetsarten sei das Fasten während des Ramadans. Mülkiye Kurt und Eyas Elias, beide Mitglieder der jesidischen Gemeinde, erinnerten an den Leidensweg der Jesiden. „Religionsfreiheit in Deutschland ist für mich ein wichtiges Gut“, sagte Elias.

Religionsvertreter beklagen Anfeindungen

Rami Suliman, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, beklagte einen stark ansteigenden Antisemitismus. Yavuz Cetik, Generalsekretär der Fatih Moschee berichtete von Bombendrohungen gegen die Fatih-Moschee. Alle Vertreter der Religionsgemeinschaften betonten aber das Miteinander und die Solidarität.

Es geht nicht darum, den Glauben auf der Zunge zu tragen, sondern im Herzen und in den Taten. Hasan Akbaba, alevitischen Gemeinde

Hasan Akbaba von der alevitischen Gemeinde drückte es so aus: „Es geht nicht darum, den Glauben auf der Zunge zu tragen, sondern im Herzen und in den Taten.“ Jegliche Art von Gewalt und Grausamkeit würden deshalb im Alevitentum aufs tiefste abgelehnt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Kord Michaelis am Flügel und Güven Can an dem Saiteninstrument Saz.

