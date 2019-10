Mysteriöses Päckchen löst Polizei-Großeinsatz in Pforzheim aus

Anzeige

Eine Tankstelle in der Pforzheimer Luisenstraße musste am Sonntagabend abgesperrt werden – wegen eines mysteriösen Päckchens. Brisant ist der Fall, weil der Betreiber der Tankstelle Trainer beim FC Fatihspor ist. In dessen Vereinsheim hatte es am frühen Sonntagmorgen gebrannt.

Schnell macht das Wort „Bombe“ die Runde, als die Polizei am Sonntagabend mehrere Straßen um eine Tankstelle in der Luisenstraße absperrt. Schon wenig später deutet sich an, dass das gefundene Päckchen wohl harmlos ist.

Doch die Polizei will auf Nummer sicher gehen und fordert Spezialisten aus Stuttgart an: Zwei Beamte des Landeskriminalamts erreichen gegen 19 Uhr den möglichen Tatort, röntgen das Paket und geben Entwarnung: Es ist leer.

Gibt es einen Zusammenhang mit einer Brandstiftung in der Nacht?

Es habe sich um Styropor gehandelt, eingewickelt in Alufolie, berichtet ein Polizeisprecher. Brisanz birgt die Tatsache, dass der Betreiber der Tankstelle Trainer beim FC Fatihspor ist, wie Zeugen berichten und die Poliizei bestätigt.

Ob es Zufall ist oder nicht, dass Stunden zuvor Brandstifter im Vereinsheim des Fußballclubs FC Fatihspor gewütet haben, darüber möchte der Polizeisprecher nicht spekulieren. „Das müssen jetzt die Kollegen vom Kriminalkommissariat untersuchen“, sagt er gegenüber unserer Redaktion.

Dass jemand ein leeres Paket einfach so vergessen haben könnte, in jenem Bereich der Tankstelle, wo Autofahrer den Reifendruck überprüfen oder ihren Wagen saugen können, hält der Polizeisprecher allerdings für unwahrscheinlich.

Polizei ist nach dem Anschlag in Halle besonders sensibilisiert

Augenzeugen berichten, dass die Polizei gegen 17.40 Uhr Luisenstraße, Güter- und Museumsstraße abgesperrt hat. Kurz zuvor war einem Zeugen das Paket aufgefallen und merkwürdig vorgekommen. Etwa 30 Neugierige versammelten sich vor den abgesperrten Bereichen. Sieben Streifenwagen waren im Einsatz, die später von LKA-Leuten ergänzt wurden.

Gegen 19.40 Uhr war der Spuk vorbei. Die Absperrungen wurden wieder aufgehoben, die Polizei nahm das Paket zur weiteren Untersuchung mit aufs Revier, als „Beweismittel“, wie ein Beamter vor Ort sagte.

Das Paket habe in etwa die Größe eines Verbandskastens gehabt, so ein Polizeisprecher. Offenbar habe es bereits Stunden vor seinem Auffinden an der Tankstelle gelegen. Es habe bereits zu Beginn den Anschein gehabt, dass es harmlos war, so der Polizist sinngemäß. Aber in Anbetracht der „Gesamtsituation“ – dem Anschlag in Halle – sei die Polizei besonders sensibilisiert.

