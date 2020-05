Nach der Corona-Zwangspause läuft der Schulbetrieb für Pforzheimer Prüfungsklassen an

Anzeige

Maskiert und einzeln betreten an diesem Montagmorgen rund 150 Schülerinnen und Schüler das Reuchlin-Gymnasium in Pforzheim. Es ist der erste Tag nach der Corona-Zwangspause, und Lehrer wie Schüler freuen sich gleichermaßen.

Eine kleine Schülergruppe trifft sich am Montagmorgen ein gutes Stück vor dem Reuchlin-Gymnasium. Die Wiedersehensfreude ist groß. Umarmungen verkneift man sich und geht vorschriftsgemäß auf Distanz. Die Elftklässler gehören zu den rund 150 Schülern der Oberstufenklassen am Reuchlin, für die an diesem kühlen Maitag nach sieben wöchiger Abstinenz wieder der gemeinschaftliche Unterricht beginnt.

Mehr zum Thema: Schüler und Lehrer in der Region kommen gerne wieder zur Schule

„Es ist schön, alle anderen zu sehen. Und die Lehrer wieder live zu erleben, ist viel besser“, bringt Niklas Dietz die Stimmung auf den Punkt. Seine Klassenkameraden nicken zustimmend. Wie abgesprochen legen alle ihren Mund- und Nasenschutz an und schlendern Richtung Haupteingang, wo sie von ihrem Lateinlehrer Jörg Dalmatiner und Schulleiter Kai Adam erwartet werden. Die Begrüßung ist herzlich: „Schön, dass ihr seid“, sagt der Rektor.

Einzeln reingehen, Abstand halten und Hände desinfizieren

Dann gibt er ihnen nochmals Verhaltensregeln mit auf den Weg, über die sie vorab schon per E-Mail informiert wurden: Keine Gruppen bilden, einzeln eintreten, Abstand halten, und am Eingang gleich die Hände desinfizieren. Auf einem Tisch am Eingang liegt neben einer Desinfektionsflasche eine Liste aus, was zu befolgen ist. Es geht diszipliniert zu und entspannt: alle wissen, was zu tun ist.

Normaler Unterricht von Person zu Person ist nicht zu ersetzen Jörg Dalmatiner, Lateinlehrer

Weil das Gymnasium über drei Eingänge verfügt, bilden sich keine Schlangen. Auch der Lateinlehrer ist froh über den teilweisen Wiederbeginn des Schulbetriebs. Zwar habe alles gut geklappt mit der digitalen Wissensvermittlung in den vergangenen Wochen. „Aber jetzt merkt man erst, dass es in der Schule auch um soziale Aspekte geht“, sagt Dalmatiner. „Ein normaler Unterricht von Person zu Person ist nicht zu ersetzen.“ Später sammelt er seine Schüler im Atrium ein, dann geht es ins Klassenzimmer.

Die Tische, an denen jeweils nur ein Schüler sitzen darf, stehen 1,50 Meter voneinander entfernt. Während des Unterrichts sind Türen und Fenster geöffnet, berichtet Dominik Sellnow in einer Pause. Die Schüler wurden gebeten, sich etwas wärmer zu kleiden. „Es ist eine ungewohnte Situation“, sagt der Jugendliche. „Man muss sich damit abfinden“, meint Klassenkameradin Sinikka Jung. Die Elferklassen sind im Hauptgebäude, die Zwölfer überwiegend im Nebenbau.

Die Lehrer live zu erleben, ist einfach besser Niklas Dietz

Die Klassen wurden auf die Hälfte, zuweilen auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft. Dem Virus geschuldet läuft der Unterricht im „Schichtbetrieb“. Entzerrt ist die Lage auch dadurch, dass nicht alle zusammen in die Pause gehen. Dank des Alters der Schule haben alle Klassenzimmer Waschbecken. Neben vier Desinfektionsspendern gibt es überall Desinfektionsflaschen.

Hilda-Gymnasium startet „in aller Ruhe“

Auch das Hilda-Gymnasium ist „in aller Ruhe“ in den ersten Tag gestartet, wie Schulleiterin Edith Drescher berichtet. Etwa 240 Schüler mit Prüfungs- und Leistungsfächern sind zurückgekehrt. Insgesamt dürften es 850 Schülern an Pforzheims Gymnasien sein, die nun wieder Präsenzunterricht haben, hinzu kommen geschätzt 2.000 Berufsschüler sowie 1.260 Schüler an öffentlichen Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen in Regelklassen der Stufen neun und zehn.

„Ich habe jetzt erst gelernt, wie viel 1,50 Meter sind“, erklärt Kai Adam. Am Ende des ersten Schultags nach der Corona-Zwangspause zieht der Schulleiter am Reuchlin-Gymnasium Bilanz. „Ich bin stolz darauf, wie diszipliniert sich die Schüler verhalten.“

Adam lobt auch Verwaltung und Kollegium für deren Leistungen in den vergangenen Wochen. Er ist begeistert vom Engagement der Eltern und vom Verständnis aller Beteiligten füreinander. „Wenn Gemeinschaft so funktioniert, ist das eine tolle Sache.“

Mehr zum Thema: Für Schüler ist die Vorfreude auf die Zeit nach dem Abitur gedämpft

Doch Adam ist sich bewusst, dass in der kommenden Zeit vieles improvisiert werden muss und dass immer alles von der aktuellen Situation abhängen wird. „Das ist ein Mords-Lernprozess für uns alle.“ Er hofft, dass die unteren Klassen erst zurückkehren, wenn das Abi vorbei ist. „Sonst stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen.“