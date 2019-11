Nach empörtem Auszug aus Ratssaal: Kritik und Zuspruch für Bürgermeisterin in Pforzheim

Anzeige

Viel Kritik, aber auch Zuspruch erntet Bürgermeisterin Sibylle Schüssler nach ihrem empörten Auszug aus dem Gemeinderat. War die Aktion nach einem offenen Streit mit OB Peter Boch einfach nur „unprofessionell“ oder ein starkes Signal gegen eine „unerträgliche Sitzungsführung“?

Auslöser war eine provokante Wortmeldung aus dem Gremium: AfD-Stadtrat Norbert Sturm hatte zuvor beim Thema Klimaschutz der Verwaltung „Klima-Ideologie“ unterstellt. Die Bürgermeisterin war sichtlich empört. Doch Sitzungsleiter Boch zog vor, die Provokation zu ignorieren und mit der Sitzung fortzufahren​.

Stadtrat springt Schüssler bei

Dass Schüssler deshalb schließlich den Saal verließ, sorgte für viel Unverständnis, aber auch für Unterstützungsbekundungen. So wollte Stadtrat Christof Weisenbacher nach der Sitzung schriftlich von OB Boch wissen, warum er seiner Bürgermeisterkollegin nicht das Wort erteilt habe.

Ich finde diese Vorgehensweise bei Ihrer Sitzungsleitung unerträglich

„Ich finde diese Vorgehensweise bei Ihrer Sitzungsleitung unerträglich. Ist das Ihr Verständnis von Zusammenarbeit oder dürfen wir das als Ihre Unterstützung der AfD verstehen?“, so Weisenbacher (Wir in Pforzheim) in einem Schreiben, dass der Redaktion vorliegt. Schüssler sei zurecht gegangen, urteilte der WiP-Stadtrat.

OB Boch verteidigt Vorgehen

OB Boch verteidigte sein Vorgehen. „Ich habe die Sitzung so geleitet, wie ich es im Sinne eines geordneten Ablaufs für richtig erachtet habe. Natürlich kann man sich von Bürgermeisterseite aus zu einzelnen Meinungsbeiträgen von Stadträten äußern: man kann, muss aber nicht“, so Boch auf Anfrage dieser Redaktion.

Die Äußerung des AfD-Rates, die er nicht teile, seien ihm „keine längere Diskussion im Rat würdig“ gewesen, erklärte der Rathauschef. „Dieser Meinung schienen auch die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats zu sein, da sich keiner zu Wort gemeldet hat. Meine Bürgermeisterkollegin mag das anders gesehen haben. Ich glaube aber nicht, dass die Bürgermeisterbank in laufender Sitzung der geeignete Ort ist, über so etwas zu diskutieren“, bekräftigte Boch seine Handhabung.

Lob brachte ihm dies unter anderem von Freie-Wähler-Stadtrat Carol Braun ein, der auf „Facebook“ unter digitalem Beifall bekundete: „Endlich hat Peter Boch mal gezeigt, wer der Oberbürgermeister ist.“

Kritik und Zuspruch in Pforzheim

Neben viel Kritik in den Sozialen Netzwerken, erhielt die grüne Bürgermeisterin dort aber auch Unterstützung: Wenn jemand den Klimawandel leugnet und von Klima-Ideologie schwadroniert, muss das nicht unkommentiert stehengelassen werden“, so eine Pforzheimerin auf „Facebook“ als Replik auf die Freien Wähler. Schüssler habe mit dem Verlassen des Saals „ihre Haltung bewahrt. Auch das ist Demokratie.“

Zilly: Nicht jeden Unsinn kommentieren

Auch ganz offiziell reagierten Kommunalpolitiker: In einer Pressemitteilung mahnen FDP, Freie Wähler, Unabhängige Bürger und Liste Eltern „mehr Professionalität“ von Schüssler an. Solch ein Verhalten sei der Würde des Amtes nicht angemessen, heißt es in einer Mitteilung der gemeinsamen Fraktion vom Mittwoch.

„Ich finde, Frau Schüssler sollte sich für ihr Verhalten beim Gemeinderat und bei OB Boch entschuldigen, da ja selbst ihr Parteikollege dies als nicht zu kommentieren ansah“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Schwarz (Freie Wähler).

„Es gab keinerlei persönlichen Angriff auf sie selbst und dennoch hat sie so aufbrausend und beleidigt reagiert.“ Man müsse nicht jeden Unsinn kommentieren und damit wichtig machen“, so Bernd Zilly (Unabhängige Bürger). Die Reaktion von OB Boch als Sitzungsleiter – so die Fraktion – sei genau die richtige gewesen.