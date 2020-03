Tötung von Frau und Sohn in Tiefenbronn: Zeugen beschreiben Angeklagten als Choleriker und liebevollen Vater

Anzeige

Im vergangenen Jahr tötete ein Unternehmer in Tiefenbronn seine Frau und einen Sohn. Vor dem Schwurgericht Karlsruhe wird ihm derzeit der Prozess gemacht. Am zweiten Verhandlungstag stand vor allem die Persönlichkeit des Angeklagten im Fokus. Mitarbeiter beschrieben den Mann als cholerisch.

Am zweiten Prozesstag vor dem Schwurgericht Karlsruhe beschrieben der Geschäftspartner und der Schwager ihre Beziehung zum angeklagten Familienvater, der am 25. Mai 2019 seine Frau und seinen Sohn in Tiefenbronn-Mühlhausen erstochen hat.

Ein Macher und Kontrollfreak

Der 60-jährige Diplom-Ingenieur hatte im Haus der Familie zunächst seine 38-jährige Frau umgebracht und anschließend seinen achtjährigen Sohn. Sein elfjähriger Sohn konnte sich schwer verletzt ins Freie retten.

Sein Geschäftspartner beschrieb das Verhältnis als konfliktbeladen. Der 60-Jährige sei ein Macher und Kontrollfreak. Die Mitarbeiter hätten ihn als cholerisch erlebt.

Liebevolles Verhältnis zu den Kindern

Der Bruder der getöteten Frau sagte unter Tränen aus, seine Schwester habe eine normale Ehe geführt.

Das Verhältnis des Angeklagten zu den gemeinsamen Kindern sei liebevoll gewesen. Der ältere Sohn des Paars lebt nun beim Schwager und der Großmutter. Er sei in therapeutischer Behandlung und „stabil“.