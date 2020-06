Anzeige

In Pforzheim fehlen 1.050 Kindergartenplätze. Trotzdem bewegt sich nahezu nichts in diese Richtung an der Durlacher Straße. Seit 2017 sprechen Pforzheim und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die Bima, über das alte Zollamt dort. Bislang ohne nutzbares Ergebnis.

Die Sache hängt, so lässt sich leicht erahnen, an den Preisvorstellungen. Was die Bima in Bonn anbietet, ist schlicht zu teuer für die chronisch klamme Stadt Pforzheim. Doch das, so lassen Bürgermeisterin Sibylle Schüssler und andere Insider durchblicken, ist ja womöglich noch nicht das letzte Wort zum alten Zollamt. Schließlich wird, trotz der sich nunmehr über drei Jahre hinziehenden Gespräche, weiter verhandelt über die denkmalgeschützte Immobilie mit viel Freifläche.

Es läuft echt unheimlich zäh Sibylle Schüssler, Bürgermeisterin in Pforzheim

Aber „es läuft echt unheimlich zäh“, findet auch Bürgermeisterin Schüssler. Sie verweist darauf, dass sie sich deshalb „vor einem halben Jahr persönlich eingeschaltet hat“. Auch Pforzheims Bundestagsabgeordnete Katja Mast (SPD) und Gunther Krichbaum (CDU) blieben nicht untätig. Sie nutzten ihre Einflussmöglichkeiten, konnten bis dato aber ebenfalls nicht bewirken, dass etwas voran geht.

Stadt könnte Reibach machen mit der Freifläche

Buchstäblich Bewegung in die Sache könnte nach Darlegung von Schüssler eine Grenzverschiebung bringen. Würde der billigere, weil bebaute Teil des 3.148 Quadratmeter großen Grundstücks etwas größer veranschlagt als bislang, ließe sich vielleicht etwas zum Wohle Pforzheims machen, heißt es.

Hintergrund der Überlegung ist, dass die Freifläche, wo die Stadtverwaltung Kindergartenkinder spielen sieht, ausreichend groß für eine andere innerstädtische Nutzung wäre. Sie könnte angesichts der zentralen Lage an der Durlacher Straße für viel Geld verkauft werden und werde deshalb von der Bima teurer bewertet als der Rest des Grundstücks, erläutert Schüssler. Die angebotene Erklärung eines Bauverzichts reiche dem Bundesamt nicht aus.

Der Marktwert des Gestücks ist zu hoch für die Stadt

Der Ausgangswert – also die in Gutachten ermittelte Verhandlungsbasis – sei nicht einmal so strittig, heißt es hinter vorgehaltener Hand über die Position von Stadt und Bima. Würde jetzt von der Freifläche etwas zu Gunsten der bebauten Fläche abgezwackt, würde dies den Marktwert der Gesamtfläche verändern.

Die Bima kann darauf einen Nachlass von bis zu 350.000 Euro gewähren, wenn „der Grundstückserwerb unmittelbar zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient, zu der die Kommune verpflichtet ist“. Dies legt eine 2018 aufgelegte Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Grundstücken fest.

Ein Bebauungsplan Kindergarten hätte geholfen

Hätte die Stadt in den 90er Jahren zugreifen können, hätte sie auf 50 Prozent Preisnachlass hoffen können. Das wäre angesichts aktueller Preise für eine derartige Lage ein deutlich höherer Betrag gewesen. Günstiger und damit beschleunigender für den Kauf des Grundstücks hätte womöglich auch gewirkt, wenn für das alte Zollamt im Flächennutzungsplan ein öffentliches Sondergebiet ausgewiesen wäre oder es bereits ein auf einen Kindergarten zugeschnittener Bebauungsplan gäbe oder zumindest eine Veränderungssperre, erläutern Fachleute.

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Kindergartenplan in der Durlacher Straße nicht schnell umgesetzt werden kann. Sibylle Schüssler, Bürgermeisterin in Pforzheim

Und dann könnte ja auch noch ein direkter Draht ins Finanzministerium als Beschleuniger wirken? Schüssler winkt ab. Natürlich könne sie dem Minister schreiben, aber dann sei man dort in den Mühlen der Verwaltung und das dauere.

„Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Kindergartenplan in der Durlacher Straße nicht schnell umgesetzt werden kann“, sagt Schüssler. Die ganze Situation einschließlich Denkmalschutz lasse keine schnelle Verwirklichung von Kindergartenplätzen zu. Mit dem jetzt vorliegenden Angebot, wolle sie den Gemeinderat gar nicht erst behelligen. Diesen Preis könne sie nicht vorschlagen.

