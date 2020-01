Neue Konzeption für die Pforzheimer Hauptfeuerwache?

Anzeige

Für die Pforzheimer Feuerwehr geht es dieser Tage um den nächsten Zehn-Jahres-Plan: Der zweite so genannte Feuerwehrbedarfplan steht kurz vor dem Gang durch die gemeinderätlichen Instanzen. Kommandant Sebastian Fischer blickt auf die erste Dekade mit diesem Instrument zurück.

Waldbrand – über Tage, vielleicht sogar Wochen kokelt es. In Pforzheim, nicht in Australien. Möglicherweise verstopfen Elektroautos den Ring. Wahrscheinlich sind es aber weiterhin Diesel und Benziner, die der Feuerwehr im Wege stehen – egal ob sie vom Messplatz her, von einem anderen oder von einem weiteren, dann zweiten Standort aus anfährt.

Es ist das Jahr 2030. Brände müssen gelöscht werden, Menschen muss geholfen werden, die der Hitze nicht gewachsen sind. Vielleicht ist stattdessen auch einer der vielen Starkregen zu bewältigen, die das Klima so mit sich bringt. Feuerwehrkommandant Sebastian Fischer erwartet beide Szenarien, wenn er dieser Tage am neuen Zehnjahreskonzept schreibt. Und darauf will er vorbereitet sein.

Fahrzeugkauf geht jetzt ohne große Debatten über die Bühne

Die Basis dafür liegt vor. Fischer baut auf den ersten Pforzheimer Feuerwehrbedarfsplan auf. Eckpunkte für dessen Neuauflage will er im Februar intern im Feuerwehrausschuss thematisieren und das Werk dann auf den Weg durch die kommunalen Instanzen schicken.

Es geht um knapp zehn Millionen Euro Budget pro Jahr. Fischer und sein Team sind über das Planungsinstrument gezwungen, sich grundlegend mit der Verwendung des Geldes zu beschäftigen. Dazu gehören Entwicklungen wie die Zunahme von Starkregen und Trockenheit durch den Klimawandel oder der Trend zum Holzhaus ebenso wie neue Baustoffe und andere Materialien oder eben die Verkehrssituation.

Im Kern geht es um die Frage, wie muss die Feuerwehr ausgestattet sein, um das zu leisten, was im Notfall von erwartet wird? Der Zehnjahresplan habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass ein Sollkonzept für den Fuhrpark 1:1 erfüllt worden sei und dies ohne die bislang üblichen großen Debatten über jede einzelne Autoanschaffung.

Natürlich sei nicht eingepreist worden, was das inzwischen kostet. Aber die damals für notwendig erachteten drei nun 400.000 statt 330.000 Euro teuren HLF 10 stehen jetzt in Hohberg, Dillweißenstein und Würm, zwei weitere Hilfeleistungsfahrzeuge für Büchenbronn und Huchenfeld sollen noch dieses Jahr folgen.

Auch personell zieht Fischer ein positives Fazit. Ungeachtet neuer Vorgaben wie Vorsorgekur ab 40 Jahren, die stark genutzte Elternzeit und zusätzlicher Ausbildungsverpflichtungen sei eine kontinuierliche Entwicklung gelungen. Von den 104 Stellen im aktuellen Bedarfsplan seien 94 besetzt.

Ehrenamtliche sorgen nachts für Einsatzbereitschaft

Ehrenamtlich betrachtet, erfüllt das Zehnjahreskonzept laut Fischer ebenfalls seinen Zweck. Das gelte obwohl baulich nicht alles gelaufen ist wie ab 2010 konzipiert. „Die Zahl der Aktiven pendelt um die 350 plusminus zehn“, sagt Fischer. Es sei eine Imagekampagne mit Facebook und „schmissigerer Außendarstellung“ aufgelegt worden, um dies zu erreichen.

Die Jugendfeuerwehr sei um 30 Mitglieder auf 150 angewachsen und jünger geworden. Die Ehrenamtlichen sorgen vor allem nachts für volle Einsatzbereitschaft. Um das sicher zu stellen, müsse enorm in die Ausbildung investiert werden, weil es trotz allem viel Personalwechsel gebe.

Umbauten gehen weiter

Damit die Ausstattung auch baulich dem entspricht, was von den Feuerwehrkräften vor Ort erwartet werden darf, gibt es eine lange Vorhabenliste. Bereits vollständig umgesetzt ist das größte Projekt, der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Büchenbronn. Eutingen hat neue Tore bekommen, Hohenwart eine Fertiggarage als Interimslösung und darf jetzt auf den größeren Wurf mit einer Million Euro im nächsten Doppelhaushalt hoffen. „Skizzen liegen bereits vor.“

Feuerwehrbedarfsplan

Der erste Feuerwehrbedarfsplan in Pforzheim wurde rückwirkend am 25. März 2011 vom Gemeinderat verabschiedet. Er ist auf zehn Jahre angelegt und läuft 2020 aus. Über das Werk soll eine langfristige Zielorientierung und eine kontinuierliche Entwicklung erreicht werden. Laut Kommandant Fischer gehört eine derartige konzeptionelle Ausgabenstrategie heute in größeren Kommunen zum Standard.

Er selbst hat bereits am Bedarfsplan in Stuttgart mitgearbeitet, bevor er ab Februar 2014 Das Pforzheimer Planungsinstrument übernahm, das auch hilft, Begehrlichkeiten zu begrenzen. „Es gilt als abgesprochen, was man braucht“ – auch mit dem Gemeinderat. Aufgeschnürt worden, sei der Bedarfsplan an keiner Stelle.

Über den Zehn-Jahres-Zeitraum sei diskutiert und beschlossen worden, nichts zu ändern. „Der Plan hat sich bewährt“, sagt Fischer, Nachteile sehe er keine.

Außerdem gibt es die Interimserweiterung der in vielen Bereichen schlicht abgenutzten Hauptfeuerwache. Sie soll ebenso wie der zwar durchgeplante, aber eben noch nicht verwirklichte Würmer Bau oder eine Sanierung der ehemaligen Trautz’schen Fabrik in Dillweißenstein mit dem Feuerwehrbedarfsplan 2030 kommen.

Zwei statt ein zentraler Standort für die Hauptwache?

Ein Umzug der Wache auf das Gelände Alter Schlachthof ist wohl kein Thema mehr, allein schon, weil dort jetzt die Genossenschaft Gewerbekultur gesetzt ist. Die Vorausschau auf 2030 könnte überdies eine Konzeptionsveränderung mit sich bringen: Die Zahl der Feuerwehreinsätze ist 2019 um ein Drittel auf 2.316 gestiegen. Zusammen mit neuen Herausforderungen durch E-Mobilität, Solardächer, Holzhäuser und Klimawandel sowie immer volleren Straßen könnte hier auch umgedacht werden.

In Karlsruhe zum Beispiel wurde auf einen zentralen Feuerwehrstandort verzichtet. Die Verantwortlichen setzten über eigenständige Wachen in Ost und West auf größtmögliche Nähe zum Geschehen, egal ob in der Stadt oder im Wald.