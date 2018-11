Anzeige

Am Freitagvormittag ist ein Brand in einer ehemaligen Kfz-Werkstatt in Neuenbürg ausgebrochen. Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, sollen sich offenbar keine Personen mehr im Gebäude befinden. Auch soll es keine Verletzten geben. Die Bahnhofstraße, in der sich das brennende Gebäude befindet, ist gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Feuerwehr befindet sich noch vor Ort.