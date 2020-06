Neuenbürg-Dennach: Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Anzeige

Ein Feuer hat in Neuenbürg-Dennach im Enzkreis ein Wohnhaus schwer beschädigt und einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Die Bewohner, eine dreiköpfige Familie, wurden von Rauchmeldern rechtzeitig gewarnt und konnten sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach war der Brand in einer an das Haus angrenzenden Scheune ausgebrochen und griff über den Dachstuhl auf das Wohnhaus über.

Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Kräften an, um den Brand zu löschen. Auch zwei benachbarte Gebäude mussten für die Löscharbeiten am Mittwochabend evakuiert werden. Das beschädigte Wohnhaus in der Hauptstraße in Dennach ist nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehren Neuenbürg, Pforzheim und Eisingen waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer führte.