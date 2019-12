Neuer Chef Lutz Schwaigert soll Pforzheims Bäder retten

Anzeige

Die Stadt Pforzheim reagiert auf die andauernde Bäderkrise mit neuem Personal. Lutz Schwaigert, bisher persönlicher Referent des Ersten Bürgermeisters Dirk Büscher, wird neuer Bäderchef. Außerdem wurde eine Task-Force gegründet.

So sieht er also aus, der Retter der Pforzheimer Bäder – zumindest, wenn der Plan von Oberbürgermeister Peter Boch und seinem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher aufgeht. Bei der Pressekonferenz sitzt Lutz Schwaigert elegant gekleidet neben den Stadtoberen.

Der wache Blick ruht hinter einer schwarzen Brille. Als der gebürtige Stuttgarter dann von seinen Plänen erzählt, wobei er sprachlich seine Heimat keinesfalls verleugnet, weht ein Hauch von Ärmel-Hoch-Atmosphäre durch das Besprechungszimmer des Oberbürgermeisters. Nichts anderes ist das Schwaigerts Mission.

Schwaigert wird Bäderchef, Mellenthin bleibt Verkehrschef

Nachdem wie berichtet die Tage von Bernd Mellenthin als Bäderchef gezählt sind, haben Boch und Büscher Schwaigert am Dienstag der Öffentlichkeit als neuen Bäderchef vorgestellt. Der bisherige persönlicher Referent von Büscher übernimmt zum Jahreswechsel als Projektleiter die Bädersparte beim Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB). Mellenthin bleibt allerdings Verkehrschef.

Schwaigert war einst Bürgermeister im Landkreis Ludwigsburg

Der in Stuttgart geborene Schwaigert, 48 Jahre alt, ist seit Januar 2015 bei der Stadt Pforzheim angestellt. Zuvor war er etwa bis 2012 Bürgermeister von Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Als Büschers persönlicher Referent habe er bereits zahlreiche Einblicke in die Bädersituation erhalten. Entsprechend gesteht er sich selbst nur eine kurze Einarbeitungszeit zu: „Ich werde schon ein bisschen brauchen, um in die einzelnen Projekte reinzukommen. Aber die berühmten 100 Tage wird mir die Öffentlichkeit nicht zugestehen.“ Die Einarbeitung sei längst im Gange, Termine wurden vereinbart, Gespräche geführt.

Büscher und Boch fordern zügige Ergebnisse

Entsprechend betont auch Büscher: „Der große Vorteil an ihm ist, dass er in der gesamten Thematik drin ist.“

Die Geduld bei den Stadtoberen ist endlich: „Auch ich finde die Situation höchst unzufriedenstellend“, sagte Büscher und Boch ergänzte: „Die Bürger wollen Ergebnisse.“ Entsprechend hat Boch nun eine Task-Force angekündigt. Zunächst soll der Bäderbereich um drei Stellen aufgestockt werden – was einer Verdopplung gleich kommt. Gesucht seien Experten für Bäder, Bau und Betriebswirtschaft. Und dann soll Schwaigert dezernatsübergreifend Unterstützung erhalten, etwa von der Stadtkämmerei, Gebäudemanagement und weiteren Ämtern. Durch eine stärkere Kommunikation und Transparenz möchte Schwaigert zudem „verlorenes Vertrauen aufbauen“.

Büscher: „Die Struktur der EPVB war nicht geeignet“

Kritik an Mellenthin – der am Dienstag für ein Statement nicht zu erreichen war – gab es ansonsten aber nicht. Die Verzögerungen bei den Abrissarbeiten von Emma-Jaeger-Bad und Huchenfelder Bad etwa erklärte Büscher mit der personellen Überlastung der EPVB. „Sie können nicht x Projekte nebeneinander begleiten und man findet auch nicht über Nacht eine Baufirma“, nahm er Schwaigerts Vorgänger in Schutz. Der habe durch die Krise um das Fritz-Erler-Bad und das Wartberg-Bad alle Hände voll zu tun gehabt. Auch deshalb habe man erkannt: „Die Struktur der EPVB war nicht geeignet.“ Dass nun ausgerechnet sein persönlicher Referent die Bäderkrise lösen soll, sieht Büscher auch als Statement: „Da sieht man, wie wichtig uns das Thema ist. Wir möchten einen Neuanfang voranbringen.“ Schließlich nannte er Schwaigerts Mission eine „Herkulesaufgabe“.

Sondersitzung im Gemeinderat schon im Januar

Zu einzelnen Projekten wollten Schwaigert, Büscher und Boch allerdings noch nichts Konkretes sagen. Erst einmal ist eine Sondersitzung des Gemeinderates im Januar zu den Bädern geplant. Hier kündigte Schwaigert eine offene Kommunikation an, auch mit Erklärungen, warum in den vergangenen Jahren so wenig investiert wurde. Das für Räte und Öffentlichkeit aufzuarbeiten, ist aber nur das eine, wie Oberbürgermeister Boch mahnt: „Wir müssen jetzt liefern.“