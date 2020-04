Anzeige

Pforzheim hat einen neuen Generalmusikdirektor. Robin Davis will mit gut gemachten Opern vor allem Kinder und Jugendliche mehr für klassische Musik begeistern. Neben der Musik hat der Brite eine weitere große Leidenschaft.

Mit Mundschutz am Dirigentenpult zu stehen, möchte sich Robin Davis erst gar nicht vorstellen. Der Orchestergraben ist nicht groß genug, um die Abstandsregeln einzuhalten. Und eine Aufführung ohne Blech- und Holzbläser? „Das geht gar nicht“, sagt Pforzheims neuer Generalmusikdirektor.

Aber er ist hoffnungsvoll, beim geplanten Saisonstart am 18. September mit Beethovens Fidelio seine Pforzheim-Premiere feiern zu können. Sollte Corona hineingrätschen, „werden wir einen Weg finden“, ist er überzeugt. „Das Theater steht für Kreativität, für neue Ideen.“ So geht es bei Treffen mit den neuen Kollegen neben inhaltlichen Punkten auch um einen Plan B: „Wir sind alle am Überlegen, was vertretbar ist für Musiker und Publikum.“

Im Idealfall wird es ein Einstand nach Maß: „Fidelio ist eine meiner Lieblingsopern“, erklärt der Brite. Es sei ein sehr starkes, einzigartiges Stück. Fidelio löse in ihm ein Gefühl aus, das er bei anderen Opern nicht habe. „Vielleicht, weil es Beethovens einzige Oper ist.“

Begeistert von der neuen Heimat

Geboren in Exeter im Südwesten Englands, kommt Davis aus einer landschaftlich reizvollen Region. „Pforzheim ist schön“, sagt er über seinen zukünftigen Wohnort. Man bekomme sofort ein Gefühl für eine Stadt. Davis schildert, wie er bei seinen Besuchen jedesmal überrascht gewesen sei. Er habe nur Positives erlebt. Er findet sogar Parallelen zu Exeter: Die attraktive Umgebung. Beide Städte seien im Krieg stark zerstört worden.

Im Telefongespräch wird der 37-Jährige geradezu schwärmerisch. „Ich bin ganz begeistert von Pforzheim und seinen Flüssen.“ Davis erzählt, ohne ein einziges Mal zu stocken, in locker dahin fließenden Sätzen und allenfalls mit dem Hauch eines britischen Akzents. Er habe in der Schule deutsch gelernt. „Mein Vater war mein Deutschlehrer“, lüftet der Musiker das Geheimnis seiner Eloquenz. Auch die Mutter ist Lehrerin für Deutsch und Französisch.

Fast jede Großstadt hat eine Oper. Das ist bei uns in Großbritannien unvorstellbar. Robin Davis, neuer Generalmusikdirektor Pforzheim

An der Musikhochschule Freiburg absolvierte Davis vor vielen Jahren ein Auslandssemester. Dort lernte er seine Frau Angela kennen, eine Deutsche mit rumänisch-chinesischen Wurzeln. Dass der Brite seine Karriere in Deutschland begann – 2009 am Theater Dortmund – war da naheliegend. Die hiesige Theaterlandschaft findet Davis großartig. „Für Musiker ist das perfekt. Fast jede Großstadt hat eine Oper. Das ist bei uns in Großbritannien unvorstellbar.“

Ehefrau Angela macht ebenfalls Musik

Nach weiteren Stationen in der Bundesrepublik führte ihn sein Weg 2017 nach Salzburg. Bis 2019 bekleidete er dort als Erster Kapellmeister die Position unter dem Generalmusikdirektor, dem ranghöchsten Dirigenten. Die Zeit dort sei unvergleichbar schön gewesen, berichtet Davis. In Pforzheim tritt er jetzt ans Chefpult. „Ich wollte immer GMD werden.“

Dass die Goldstadt näher als Salzburg am bisherigen Wohnort Herdecke liegt, ist ein weiteres Plus. Ehefrau Angela Davis ist Sopranistin am wenige Kilometer entfernten Theater Hagen. „Wir werden für sie eine kleine Wohnung suchen, unser Hauptwohnsitz wird Pforzheim sein. Meine Familie stand immer an oberster Stelle“, betont Davis. Das Ehepaar hat zwei Töchter im Alter von fünf und sechs Jahren. „Wir lieben unseren Beruf und hatten Glück, dass wir beide peu à peu am Theater weiter gekommen sind.“

Davis will Kinder für klassische Musik begeistern

Im Auswahlverfahren für die Position an der Stadtbühne setzte sich Davis unter 116 Bewerbern durch. Sein „wunderschöner Beruf“ sei für ihn Herzensangelegenheit. „Als Erster Kapellmeister ist es manchmal frustrierend, die Richtung des Theaters nicht so prägen zu können. Jetzt kann ich das, und das freut mich besonders.“

Es müssen nicht alle gleich Profimusiker werden.

Davis hat sich vorgenommen, Kinder und Jugendliche für klassische Musik zu begeistern. Die Arbeit mit ihnen empfindet er als inspirierend. „Es müssen nicht alle gleich Profimusiker werden, aber wenn wir sie mit einer gut gemachten Oper ins Theater bekommen…“ Seiner Erfahrung nach geht das mit den Kleinen leichter als mit Jugendlichen. „Vielleicht sind die zu sehr mit ihren Handys beschäftigt und finden es nicht cool genug, ins Theater zu gehen.“

Auch bei ihm selbst hat es ein bisschen gedauert mit dem Theater. Mit 19 habe er seine erste Oper gesehen – Mozarts Giovanni. „Aber mit Musik bin ich groß geworden.“ Zuhause gab es ein Klavier. In der Schule habe er viel Musik gemacht und im Kirchenchor gesungen.

Trotzdem absolvierte er zunächst an der Universität Cambridge ein Mathematikstudium – seine zweite große Leidenschaft. Die Musik erwies sich dennoch als stärker. Auf die Mathematik greift er manchmal noch heute zurück. „Bei komplizierten Musikstücken hilft es mir, analytisches Denken gelernt zu haben“, sagt Davis.

Für die Pforzheimer Bühne möchte Robin Davis in seiner künftigen Position Werbung machen und Leute erreichen, die noch keinen Zugang zu Oper und Sinfoniekonzerten haben. „In dieser schwierigen Zeit brauchen wir noch mehr Kontakt zur Musik, weil sie uns inspiriert, weil sie unsere Fantasie beflügelt.“

Lebenslauf Robin Davis

Robin Davis studierte an der Royal Acadeny of Music in London Klavierbegleitung bei Michael Dussek. Seine berufliche Karriere startete Pforzheims neuer Generalmusikdirektor im Jahr 2009 am Theater Dortmund als Solorepetitor. Zwei Jahre später wechselte er ans Oldenburgische Staatstheater als Kapellmeister und Assistent des dortigen GMD. 2014 wurde er zum Associate der Royal Academy of Music ernannt. Es folgten weitere Stationen des deutschen Ensembletheaters, ehe Davis 2017 bis 2019 am Salzburger Landestheater die Position des Ersten Kapellmeisters bekleidete. In Pforzheim wird der neue Chefdirigent der Badischen Philharmonie das Musiktheaterensemble leiten.