Neulinger Trio geht auf große Fahrt

Drei Männer, ein Fahrzeug, viel Spaß und ein hoffentlich großes Abenteuer: Bei Familie Richter aus Neulingen steigt die Vorfreude auf die „European Rallye 5000“. Anfang September gehen sie als eines von rund 100 Teams in München an den Start. Die Vorbereitungen liegen in den letzten Zügen.

Schick steht er da, der aufgepäppelte VW-Bus, dessen dunkelgrüner Lack in der Sonne glänzt. Lange haben die Richters daran gearbeitet, dass ihm sein eigentliches Alter nicht anzusehen ist. Über 20 Jahre hat er bereits auf dem Buckel. Im September wird dieser Bus nicht nur zwei Wochen lang die Heimat von Vater Matthias, Sohn Florian und Schwiegersohn Tobias sein, die ihn bei der Rallye begleiten, sondern sie auch möglichst schadensfrei rund 5 000 Kilometer durch Europa fahren müssen.

5000 Kilometer im 20 Jahre alten VW-Bus

Das Navigationsgerät ist schon ausgebaut. Erlaubt sind bei der Rallye nämlich nur Karten, wie man sie aus früheren Zeiten noch kennt. „Richtig oldschool“, freut sich Matthias Richter deshalb schon heute auf die Herausforderung. Über Landstraßen und Nebenstrecken wird es sie von München über die Côte d’Azur und die spanische Wüste vorbei am Atlantik bis nach Amsterdam führen. Wohin jeweils genau? Noch wissen sie es nicht. Am Start erst werden die Zwischenziele bekannt gegeben, wobei die meisten Orte nicht direkt vorgeschrieben sind, erklärt Richter. „Es sind Gegenden oder Sehenswürdigkeiten, die man finden muss“ – zum Beispiel indem man Leute auf der Straße danach fragt oder vor Ort an hilfreiche Informationen zu gelangen versucht.

Zwischenziele werden erst beim Start bekanntgegeben

Das Nutzen von Autobahnen ist dabei nur am ersten und am letzten Tag erlaubt, respektive zwischendurch einmal als „Joker“, ansonsten aber für die Fahrer grundsätzlich tabu. Wer sie dennoch benutzt, bekommt Strafpunkte. Wird schon keiner merken? Daran darf man nicht einmal denken, erklärt Richter. Alle Fahrzeuge sind mit einem Trackingsystem ausgerüstet: Online kann jeder jederzeit verfolgen, wo welches Team auf welcher Strecke in welcher Richtung und an welchem Ort grade unterwegs ist. Vorgaben, welche Route ein Team wählt oder wie lange es auf einer Teilstrecke unterwegs ist, gibt es allerdings keine. Dafür aber Sonderprüfungen, bei denen sich die Fahrerteams zusätzlich Punkte erspielen können, verrät Richter.

Navi und Autobahnen sind nicht erlaubt

Wasser aus einem deutschen See, Tannenzapfen aus Österreich, Tageszeitung aus der Schweiz oder ein Foto im Berufsverkehr von Monaco: Alles müssen sie in einem „Roadbook“ dokumentieren, das am Ende der Rallye bewertet wird. Sonderpunkte gibt’s zudem für originelle Ideen oder die Teamkleidung. Da haben sich die Richters bereits kräftig ins Zeug gelegt und ein eigenes Logo kreiert, das nicht nur auf ihren T-Shirts zu sehen ist, sondern auch auf ihrem Fahrzeug klebt. Ein von zwei Flügeln umrahmter goldener Ring um einen weißen Kreis mit dem Slogan „Family goes Europe“ und dem Teamnamen: „The Judges“ – passend natürlich zum Familiennamen: Richter. Apropos Fahrzeug: Die Beschaffung alleine ist schon ein kleines Abenteuer gewesen, erzählen die Richters. 20 Jahre alt musste es mindestens sein. So lautete die Vorgabe des Hamburger Veranstalters. Lange haben die Richters nach einem passenden Kleinbus gesucht und schließlich einen gefunden, der funktionsfähig war.

Probelauf am Wochenende im Allgäu

Den Feinschliff haben sie ihm in den vergangenen Monaten dann selbst verpasst, ihn vom Rost befreit und am Ende auch die TÜV-Plakette bekommen. Campingstühle und Gaskocher sind ebenfalls schon besorgt. Unterwegs wollen sie schließlich im Zelt übernachten, am liebsten auf einem Campingplatz, notfalls aber auch irgendwo im freien Feld. Einen ersten Probelauf startet das Team Richter am nächsten Wochenende, 17./18. August. Matthias, Tobias und Florian fahren dann ohne die restliche Familie mit dem Bus ins Allgäu, um die Bedingungen bei der Rallye schon einmal durchzuspielen und sich dort als Team zu finden.

Gelder für Kinderhospiz werden gesammelt

Neben der Abenteuerlust hat sie vor allem eine Sache gereizt, an der Rallye mitzumachen: der Charity-Gedanke. Ziel der Rallye ist es nämlich, Spenden zu sammeln, beispielsweise über Sponsoren, deren Logo auf den jeweiligen Fahrzeugen aufgebracht werden. Im Falle des Team „The Judges“ fließen die von ihnen generierten Gelder garantiert in voller Höhe an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Pfalz) und an das Maulbronner Kinderzentrum. Alle Kosten, die die Richters während der Rallye haben – sei es für Benzin oder für Verpflegung – bezahlen sie komplett aus eigener Tasche. Stefan Friedrich