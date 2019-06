Nieferner Freibad bleibt geschlossen

Anzeige

Das war ein Schreck für alle Wasserratten, die sich am bislang heißesten Tag des Jahres auf Abkühlung gefreut hatten: Bereits in den Morgenstunden verkündete das Nieferner Freibad-Kiosk auf Facebook: „So, wie es im Moment aussieht, bleibt das Freibad heute geschlossen.“ Gegen 13 Uhr folgte eine Erklärung der Gemeinde: „Wir bedauern sehr, euch mitteilen zu müssen, dass wir am ersten heißen Sonntag in diesem Jahr das Freibad schließen müssen. Die Wasserqualität lässt Baden aktuell nicht zu.“ Das Becken müsse komplett gespült werden.

Ärger bei den Freibad-Fans

Die verhinderten Ausflügler reagierten mit Spott und Unverständnis. So schrieb Markus Lederer: „Wie kann denn bitte sowas passieren? Haben die Ferienarbeiter das Becken dieses Jahr nicht ordentlich geputzt?“ Etwas versöhnlicher äußerte sich eine andere Nutzerin: „Der erste Tag gutes Wetter, richtig ärgerlich, trotzdem viel Erfolg.“

Bürgermeisterin verspricht schnelles Handeln

Bürgermeisterin Birgit Förster ließ vermelden: „Wir prüfen die Wasserqualität und melden auf der Facebook-Seite der Gemeinde sobald der Badebetrieb wieder frei gegeben wird.“ Das Freibad in der Nieferner Bohnenbergerstraße verfügt über ein Schwimmerbecken mit 50 Metern Länge, einem Becken mit 1-Meter-, 3-Meter- und 5-Meter-Sprungbrett, einem Nichtschwimmerbecken mit 63 Meter langer Großrutsche und einer Schlangenrutsche für Kinder, einem Kleinkinderbereich, Sportflächen mit Beachvolleyball- und Multifunktionsplatz sowie einer Liegewiese mit Kiosk und Terrasse. Es gehört zu den größten und beliebtesten Freibädern im Enzkreis.