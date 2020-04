Noch keine heiße Spur nach Banküberfall in Pforzheim-Eutingen

Anzeige

Nach dem Überfall auf die Filiale der Volksbank in Pforzheim-Eutingen am Montag gibt es am Dienstag laut Polizei noch keine heiße Spur. Um 12.25 Uhr wurde der Überfall dem System des Pforzheimer Polizeipräsidiums gemeldet. Die Polizei war schnell da – die Täter jedoch schnell wieder weg. Geld konnten sie jedoch keines erbeuten.

Wie Polizeisprecher Frank Otruba am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, sind eine handvoll Hinweise bei der Polizei eingegangen. Allerdings sei man immer noch auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen.

„Trotz allem, was uns zur Verfügung steht, ist es nicht gelungen, den entscheidenden Schritt weiter zu kommen.“ Otruba weist darauf hin, dass auch Kleinigkeiten, die im Vorfeld der Tat beobachtet wurden, wichtig sein könnten.

Täterbeschreibung der Polizei

Die Täter werden wie folgt beschrieben: „Zwei männliche Personen, normale Statur, und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer der beiden trug einen weißen und der andere einen hellen Motorradhelm und die Täter hatten helle Motorradjacken an.“

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon (07231)1864444 in Verbindung zu setzen.

BNN