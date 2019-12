Anzeige

Der in Pforzheim festgenommene mutmaßliche Betreiber einer Kinderpornografie-Plattform könnte im Falle eines Geständnisses eine mildere Strafe erwarten. Das haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung bei der Verhandlung am Montag im Amtsgericht Pforzheim in Aussicht gestellt.

Auf den 44-Jährigen ist das Bundeskriminalamt durch einen Hinweis des amerikanischen FBI aufmerksam geworden. Ihm wird vorgeworfen, selbst Dateien eingestellt zu haben sowie in mehr als 80 Fällen den Austausch von Bild- und Videodateien ermöglicht zu haben, die sexuellen Missbrauch zeigen – meist an jungen Mädchen im Alter von 4 bis 12 Jahren.

Verhandlung wird wohl gegen Mittag fortgesetzt

Drei Jahre Gefängnis sind das minimale Strafmaß für den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften, maximal erwartet den Täter eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Die Verhandlung in Pforzheim wird, nach Abschluss der Inaugenscheinnahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit, voraussichtlich um 12 Uhr fortgesetzt. Ob dann weitere Zeugen vernommen werden, darunter womöglich auch ein special agent des FBI, hängt von der Reaktion des Angeklagten auf die mögliche Verkürzung des Verfahrens ab.

Dieser Bericht wird ergänzt.