Ohne Schutzmaske Bahn gefahren: Richter spricht Birkenfelder Werksarbeiter frei

Zu wenig Abstand gehalten und ohne Maske Bahn gefahren: Weil sie fahrlässig gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben, standen drei Werksarbeiter des Birkenfelder Unternehmens Müller-Fleisch am Montag vor dem Amtsgericht. Ob sie über die Hygieneverordnung, die das Landratsamt vier Tage vor dem Vorfall erlassen hatte, ausreichend informiert worden waren, blieb am Ende der Verhandlung unklar.

„Wir haben erst am nächsten Tag erfahren, dass wir nicht Bus fahren dürfen“, sagte einer der Angeklagten über seine Dolmetscherin. „Wir sind nicht informiert worden.“ Die drei Männer im Alter von 32, 40 und 52 Jahren saßen am 21. April um 13.30 Uhr auf einer Bank im Birkenfelder Bahnhof, ohne den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Dabei wurden sie vom Gemeindevollzugsbeamten von der „Corona-Streife“ kontrolliert. Danach stiegen sie in die Stadtbahn nach Pforzheim – ohne Schutzmaske. Damit haben sie laut Staatsanwalt Sven Baumgart gegen die Anordnung des Landratsamts Enzkreis verstoßen.

„Corona-Streife“ erwischt die Angeklagten ohne Maske

Die Behörde hatte vier Tage zuvor verfügt, dass sich Angestellte und Mitarbeiter des Subunternehmens nur zuhause und am Arbeitsplatz aufhalten dürfen und auf dem Weg zur Arbeit Schutzmaske tragen müssen. Bus und Bahn durften sie nicht nutzen, daher hat das Subunternehmen einen Kleinbus zur Verfügung gestellt, das die Arbeiter nach Hause bringt.

Der für das Personal verantwortliche Mitarbeiter bei Müller-Fleisch sagte aus, dass die Verfügung des Landratsamts erst am 20. April bei ihm eingegangen sei. Er habe das Schriftstück sofort eingescannt und an das Subunternehmen weitergeleitet. Er habe die Rückmeldung bekommen, dass die Mitarbeiter noch am selben Tag 30 Minuten lang von einem rumänischen Vorarbeiter über den Inhalt der Verordnung informiert worden seien. Der Zeuge vermutete, dass die Schicht der drei Männer am 21. April anderthalb Stunden eher beendet war und sie nicht auf das Busshuttle warten wollten und deshalb mit der Bahn nach Hause fuhren.

Wir wussten nicht, was wir unterschreiben Angeklager im Amtsgericht

Der Geschäftsführer des Subunternehmens zeigte eine Liste mit Namen der geschulten Mitarbeiter – darauf hatten auch die drei Angeklagten unterschrieben. „Wir wussten nicht, was wir unterschreiben“, sagte die Männer. Zwei von ihnen gaben zu, weder schreiben noch lesen zu können. Die Schulung zu den Hygienemaßnahmen sollte erst nach zwei bis drei Tagen abgeschlossen gewesen sein, so der Geschäftsführer.

Richter sieht nichts, was strafrechtlich zu verfolgen wäre

Die drei negativ getesteten Angeklagten hatten ihre Tat eingeräumt, dennoch sei unklar, wie viel sie am 21. April von der Verordnung des Landratsamts wussten, sagte Staatsanwalt Baumgart. Vorsitzender Richter Philipp Hauenschild sprach die Männer schließlich frei. Er hielt es für realistisch, dass sie erst nach dem 21. April informiert worden waren. „Daher bleibt nichts, was strafrechtlich zu verfolgen wäre. Die Angeklagten haben nicht im Wissen gehandelt, dass sie etwas Falsches machen.“