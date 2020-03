Anzeige

Auf der A8 bei Pforzheim hat sich am Dienstagvormittag in Fahrtrichtung Karlsruhe ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person eingeklemmt, wie die Polizei in einer ersten Mitteilung erklärte.

Demnach ist ein Rettungshubschrauber im Anflug. Laut Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg ist die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Der Unfall ereignete sich zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost.

BNN