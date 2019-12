Personelle Konsequenzen: Bäder-Chef in Pforzheim wird abgelöst

Anzeige

Personelle Konsequenzen im Pforzheimer Rathaus: Bernd Mellenthin wird als Bäderchef abgelöst. Das erfuhr diese Redaktion aus Verwaltungskreisen. Die Entscheidung soll an diesem Dienstag in einer Pressekonferenz mit Erstem Bürgermeister Dirk Büscher und Oberbürgermeister Peter Boch erläutert werden.

Den Informationen von BNN.de und Pforzheimer Kurier zufolge sollen sich Erster Bürgermeister Dirk Büscher und Oberbürgermeister Peter Boch (beide CDU) einvernehmlich mit dem langjährigen Leiter der Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe zu dem Schritt entschieden haben.

Die Zukunft der Goldstadtbäder ist schon seit Jahren eine politische Hängepartie. Zuletzt hatte der Gemeinderat im Juni einen Rahmenzeitplan für den Abriss und Neubau zweier baufälliger Schwimmbäder gestimmt: dem Emma-Jaeger-Bad in der Innenstadt und dem Hallenbad in Huchenfeld. Demnach hätten konkrete Abrisspläne bereits im November in den Ausschüssen des Gemeinderates behandelt werden.

Auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Jörg Augenstein musste die Verwaltung kürzlich in einer Ausschusssitzung einräumen, dass man diesem Zeitplan deutlich hinterherhinke. Dies wurde von Mellenthin unter anderem mit personellen Engpässen begründet. Augenstein und weitere Stadträte nannten das wenig glaubwürdig. Scharf verwiesen sie auf den großen Unmut bei Bürgern und Vereinen, dem die Stadträte beim Thema Bäder ausgesetzt seien.

Stadt Pforzheim will Dienstag informieren

Mit der Entscheidung, den Leiter des städtischen Eigenbetriebs abzulösen, soll nun offenbar auch ein Signal an den Gemeinderat gesendet werden. Wer Mellenthin nachfolgen soll, war zunächst nicht bekannt. Ein Stellungnahme zum Thema Bäder lehnte ein Rathaussprecher am Montag ab. Die Stadtverwaltung lud stattdessen zu einem Pressegespräch an diesem Dienstag ein. Das Thema laut Einladung: Die Zukunft der Pforzheimer Schwimmbäder.