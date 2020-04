„Pforzemer Seckel“ von Fritz Theilmann: Woher kommt der Name der bekannten Statue eigentlich?

Anzeige

Seckel sind Silbermünzen, oder besser gesagt, waren es einmal. Der Seckel, von dem hier die Rede sein soll, ist ein Sinnbild eines echten Pforzheimer Ureinwohners: Die Statue von Fritz Theilmann auf dem nördlichen Marktplatz in Pforzheim. Doch woher kommt eigentlich die Bezeichnung „Seckel“?

Von unserer Mitarbeiterin Birgit Metzbaur

Doch zuerst noch einmal zurück zu den Silbermünzen. Sie waren teils aus Silber, teils aus Kupfer, Seckel und Halbseckel von zweierlei Größe, „sämtlich während der ersten Jahre der Freiheit Jerusalems“ (143 bis 140 vor unserer Zeitrechnung) geprägt, so steht es im „Handbuch der biblischen Alterthumskunde“ Band 1 von Ernst Friedrich Karl Rosenmüller aus dem Jahr 1823.

Mit Edelmetall hat auch der Pforzheimer Seckel zu tun – sagt die Überlieferung. An den in Pforzheim geprägten, volkstümlichen Begriff erinnert die 1985 im Auftrag der Stadt geschaffene Bronzefigur „Pforzemer Seckel“ von Fritz Theilmann. Selbstbewusst steht er auf dem nördlichen Marktplatz, schaut keck in die Umgebung.

Auch interessant: Statue von Großherzog Karl Friedrich in Karlsruhe ist beliebtes Selfie-Motiv

Bezeichnung „Seckel“ ist für echte Pforzheimer keine Beleidigung

Es gibt mehrere Mutmaßungen, woher der „Pforzemer Seckel“ seinen Namen hat. Eine Interpretation behauptet, mit dem Wort Seckel könnten die ledernen Säckchen oder Beutel mit Bargeld gemeint sein, die man seit dem Mittelalter auf den alljährlichen Pforzheimer Schützenfesten gewinnen konnte. Erfolgreiche Schützen erhielten gut gefüllte „Säckel“, weniger schusssichere Teilnehmer nur halbvolle Beutel.

Eine andere Interpretation für die Entschlüsselung des Begriffs führt zu der historischen Begebenheit, dass nach Gründung der Pforzheimer Schmuckindustrie im Jahr 1767 Münzgold als Rohmaterial verwendet wurde. Das Rohmaterial wurde für alle offen sichtbar von der Bank geholt.

Auch interessant: Die Karlsruher Marktfrau: ein Lächeln aus sorgenreicher Zeit

Andere mutmaßen, dass der Begriff auf die Flößer zurückgehen könnte, die ihren Lohn in Geldgürteln (Säckel) verstauten. Wie auch immer. Sicher scheint, es geht um Edelmetall in einem Säckchen. Um mehr oder weniger gefüllte Säckchen. Das erklärt, warum die Bezeichnung Seckel für einen echten Pforzheimer keine Beleidigung ist, denn wer wäre nicht stolz darauf, einen prall gefüllten Säckel mit nach Hause bringen zu können. Und das erklärt wiederum, warum der Begriff „Halbseckel“ als eine Beleidigung verstanden wird.

Auch Nachwuchsfilmer bekommen den „Seckel“

Eine Auszeichnung ist der „Pforzemer Seckel“ in Miniaturformat. Wie „Der Dicke“ seit einigen Jahren beim Pforzheimer Kurzfilmwettbewerb vom Kommunalen Kino als Filmpreis vergeben wird, wurde im letzten Jahr erstmals der „Pforzemer Seckel“ als Preis für die besten Nachwuchsfilmer verliehen.

Der 1902 geborene Künstler Fritz Theilmann arbeitete in den unterschiedlichsten Materialien, Techniken und Formaten. In Pforzheim zeugen neben anderen Skulpturen die Löwenkeramik an der Löwenapotheke, das Sgraffito „Spielende Panther“ am Haus der Jugend neben dem „Pforzemer Seckel“ für die Vielfalt seines Schaffens.

Theilmann begann zunächst eine Architektenausbildung und studierte ab 1921 Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Von 1925 bis 1929 war er bei der Kieler Kunst-Keramik AG tätig. Nach einer ausgedehnten Orient- und Indien-Reise folgte er 1932 einem Ruf als Professor an die Staatliche Keramische Fachschule in Bunzlau, wo er der Bunzlauer Keramik neue Impulse gab. 1936 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Breslau.

Theilmann war zugleich Geschäftsführer des Kunstvereins Schlesien (1937-42) und Leiter des Landesamtes für Handwerkspflege und industrielle Formgebung der Provinz Niederschlesien, bevor er 1942 als Soldat an die Ostfront und von 1945 bis 1949 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft kam. Die Erfahrungen aus dieser Zeit prägten sein weiteres Schaffen. Er ließ sich in Kieselbronn, der Heimat seines Großvaters nieder, arbeitete als Schmuckdesigner in Pforzheim und ab 1959 als freischaffender Künstler. Er schuf zahlreiche Skulpturen für Kriegs-, Vertreibungs- und Heimkehrermahnmale.