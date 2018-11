Pforzheim: 10-jähriger Junge angefahren

Anzeige

Ein 10-jähriger Junge wurde am Montagabend in der Pforzheimer Innenstadt von einem Pkw angefahren und glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr um 18.20 Uhr auf der Bleichstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Jahnstraße musste er zunächst an der roten Ampel warten und bog bei bei Grün nach links in die Jahnstraße ein. Hierbei nahm er offensichtlich bei dichtem Stadtverkehr den dunkel gekleideten Jungen, der von links nach rechts die Jahnstraße bei der Fußgängerampel überquerte, nicht wahr, so dass dieser gegen das abbiegende Fahrzeug prallte. Der Junge kam zu Fall und zog sich Prellungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

(ots/bnn)