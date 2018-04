Pforzheim: 100 Stundenkilometer zu schnell auf der A8

So ganz alltäglich ist die Geschwindigkeitsüberschreitung eines 25-jährigen Fahrers am Freitag nicht gewesen: Bei einer Messung des Autobahnpolizeireviers Pforzheim auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd fuhr der Mann 220 statt 120 Stundenkilometer, wie das Präsidium in Karlsruhe mitteilte.

Den 25-Jährigen erwarten nun ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Bußgeld. Den zweithöchsten Wert erreichte ein 26 Jahre alter Autofahrer, der 60 Stundenkilometer zu schnell war.

Da die Messungen zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr stattfanden war das Verkehrsaufkommen sehr überschaubar, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Autofahrer müssen zukünftig weiterhin mit Geschwindigkeitsmessungen auf der A8 insbesondere zu Nachtzeiten rechnen, da zunehmend Fahrer mit zu hohem Tempo festgestellt werden.