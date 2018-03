Pforzheim: 11-Jähriger beobachtet Diebstahl – Polizei sucht weitere Zeugen

Ein Tatverdächtiger eines Pkw-Aufbruchs konnte am Mittwochmittag in der Pforzheimer Südweststadt von einem 11-jährigen Jungen beobachtet werden und flüchten. Laut Polizei Karlsruhe meldet der junge Mann um 14.15 Uhr über den Notruf, dass er gerade gesehen habe, wie ein Mann die Scheibe eines in der Werderstraße geparkten Autos einschlug, wohl ein Handy an sich genommen hat und mit dem Fahrrad davonfuhr.

Diebstahl eines Mobiltelefons

Wenig später konnte der aufmerksame Junge den Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd gegenüber eine Beschreibung abgeben, wobei die sofort eingeleitete Fahndung ergebnislos verlief. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte das Seitenfenster eines Mercedes in der Werderstraße eingeschlagen und daraus ein Mobiltelefon P9 Huawei im Wert von rund 400 Euro entwendet.

Täterbeschreibung des Jungen: weitere Zeugen gesucht

Der beschriebene Täter im Alter von 18/19 Jahren soll einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose getragen haben. Er flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike. Weitere mögliche Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Pforzheim – Süd unter 07231/1863311 in Verbindung.