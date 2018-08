20-Jähriger fährt in Pforzheim gegen Baum und flieht

Ein 20-jähriger Autofahrer stieß am Sonntagnachmittag in Pforzheim mit einem Baum zusammen. Danach ergriff er die Flucht – und zwar nicht ohne Grund. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war laut Mitteilung der Polizei mit seinem BMW gegen 14.35 Uhr hinter dem Kreisverkehr am Kupferhammer auf der Calwer Straße frontal gegen einen Baum auf einem Verkehrsteiler gefahren. Wie die Behörde meldet, könnte die Ursache für den Unfall am Auto selbst liegen: Der BMW sei nicht verkehrssicher gewesen. Außerdem sei der Fahrer wohl zu schnell unterwegs gewesem. Durch den Aufprall stürzte der Baum auf den Audi eines 30-Jährigen, der auf der Calwer Straße stadtauswärts unterwegs war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings entstanden an dem Audi etwa 8.000 Euro Sachschaden.