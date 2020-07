Betrunkener verletzt Rettungssanitäter und Polizistin in Pforzheim

Anzeige

Ein betrunkener Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim eine Polizistin und einen Rettungssanitäter verletzt, die ihm eigentlich helfen wollten. Die Polizistin musste im Krankenhaus behandelt werden, wie es am Montag in einer Pressemitteilung des Pforzheimer Präsidiums hieß.

Gegen 1.30 Uhr hatten Passanten den Rettungsdienst verständigt, da der 23-Jährige regungslos auf dem Gehweg der Steubenstraße lag.

Als der Rettungsdienst eintraf, rappelte sich der Mann auf und lehnte sich gegen einen geparkten Pkw. Der 23-Jährige schlug dann einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen.

Betrunkener Mann verletzt Polizistin in Pforzheim mit Fußtritt ins Gesicht

In der Zwischenzeit trafen Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd ein. Der Mann war laut Mitteilung sehr aggressiv und beleidigte die Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Dagegen wehrte er sich massiv und trat einer Polizistin mit dem Fuß ins Gesicht. Die Beamtin wurde dabei nach offiziellen Angaben so schwer verletzt, dass sie den Dienst abbrechen und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der 23-jährige hatte rund 2,6 Promille Alkohol im Blut und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

