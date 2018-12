Pforzheim: 3er-BMW kommt von Spur ab und kracht in Dönerladen

Anzeige

In Pforzheim ist am Mittwochabend ein 3er-BMW von der Straße abgekommen und in einen Dönerladen gekracht.

Wie die Polizei bestätigt, wollte der Fahrer des BMW von der Goethestraße nach links in die Westliche-Karl-Friedrich-Straße abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen geparkten Fiat und kam schließlich an der Eingangstür des Dönerladens zum Stehen. Die Tür wurde beschädigt.

Zwei Leichtverletzte

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Mitarbeiter des Imbiss‘ zog sich eine Schnittverletzung – vermutlich von der kaputten Eingangstür – zu. Die Höhe des Sachschadens war am Abend noch nicht bekannt.

(ots/ bnn)