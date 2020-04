Anzeige

Ein 44-jähriger Mercedesfahrer hat sich am frühen Donnerstagmorgen in Pforzheim eine Verfolgungsjagd mit zehn Streifenwagen geliefert. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreicht, wie das Polizeipräsidium Pforzheim jetzt mitteilte.

Demnach hatte die Polizei den 44-Jährigen kontrollieren wollen, weil er auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen war – knapp 40 Kilometer pro Stunde zu schnell.

Der Mann beschleunigte seinen Mercedes jedoch stark und flüchtete. Er verließ die A8 an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B10 in Richtung Innenstadt. Am Ortseingang Pforzheim wendete der 44-Jährige laut Mitteilung und raste auf der B10 weiter in Richtung Mühlacker.

Mann weicht auf der Flucht bei Pforzheim auch Straßensperre aus

In Niefern-Vorort bog er an der sogenannten Atlantiskreuzung nach links in Richtung Kieselbronn ab – trotz einer roten Ampel. Die Verfolgung zog sich über die Kreisstraße 4528 zunächst in Richtung Pforzheim. An einer Straßensperre wich der Mann aus und fuhr in Richtung Pforzheim-Eutingen weiter.

Auf der Julius-Heydegger-Straße konnte die Polizei das Fahrzeug schließlich mittels eines „Stopp-Sticks“ – einer Nagelsperre – zum Anhalten zwingen. Beim Überfahren des „Stopp-Sticks“ wurden am Mercedes zwei Reifen beschädigt.

Der 44-Jährige konnte festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 44-Jährigen gefährdet wurden, sich beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 12581-0 zu melden.

BNN