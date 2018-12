Pforzheim A8: Busreisegäste brauchen bei drei Reifenpannen starke Nerven

Anzeige

Eine 33-köpfige Reisegruppe war seit Freitag mit einem Reisebus aus dem Landkreis Heilbronn zwischen München und Paris unterwegs. Auf der Fahrt hin und zurück ereigneten sich jedoch drei Reifenschäden. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand.

Teilnehmer der Reise berichten, dass sie bereits vergangenen Freitag auf der Fahrt auf der Autobahn 8 zwischen München und Paris Höhe Pforzheim eine Reifenpanne hatten. Einen weiteren Reifenplatzer hatten sie auf dem Rückweg von Paris „irgendwo in Frankreich“ zu überstehen, wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet. Zum dritten Mal ereilte sie das Pech, als am Montagabend erneut auf der A8 zwischen Pforzheim West und Pforzheim Nord ein Reifen platzte und die Reise ein drittes Mal unterbrochen werden musste.

Profile zu tief nachgeschnitten

Durch den dritten Reifenplatzer wurden insgesamt drei nachfolgende Pkw geschädigt, die über Reifenteile des Busses fuhren. Das Busunternehmen schickte einen Ersatzbus, um die Fahrgäste zurück nach München zu bringen. Laut hinzugezogenem Sachverständigem wurden die Profile der Reifen zu tief nachgeschnitten, was die drei Reifenplatzer zur Folge hatte. Dem Bus wurde bis zum Wechsel aller nachgeschnittenen Reifen und einer erneuten Begutachtung die Weiterfahrt untersagt. Sowohl den Busfahrer, als auch das Unternehmen erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von mehreren hundert Euro.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4140955