Keller eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim gerät in Brand

Im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hirsauer Straße in Pforzheim hat es in der Nacht zum Donnerstag in einem Kellergeschoss gebrannt. Dort war offenbar eine Werkstatt eingerichtet. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Brand am Donnerstag gegen 0.20 Uhr gemeldet worden. Er sei in einer nicht gewerblich genutzten Autowerkstatt ausgebrochen. Die über der Werkstatt liegenden Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Am Brandort bestand vorübergehend eine starke Rauchentwicklung. Der Rettungsdienst brachte zwei Bewohner des Hauses vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ärzte dort stellten aber keine Rauchvergiftung fest.

Der entstandene Schaden ist noch nicht genau beziffert. Die Polizei vermutet, dass er im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

BNN/ots