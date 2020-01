Pforzheim braucht noch drei Kitas mehr

Anzeige

Länger spielen für Kinder, die nach dem 31. August sechs Jahre alt werden, hat Konsequenzen. Die Stadt Pforzheim muss jetzt kurz- und langfristig deutlich mehr Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Damit sind Bau- und Finanzpläne für diesen Bereich zumindest nicht hinreichend, wenn sie nicht gleich neu geschrieben müssen.

Die von der Landesregierung am Dienstag beschlossene Veränderung des Stichtags für die Einschulung greift zum nächsten Schuljahr, so der Landtag nicht anders entscheidet. Eltern bekommen dadurch die Freiheit eingeräumt, Kinder, die erst im September sechs Jahre alt werden, ein Jahr länger in der Kita zu lassen.

Drei viergruppige Einrichtungen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr

Sozialdezernat der Stadt Pforzheim

Im Jahr darauf ist dann der 31. Juli Stichtag und 2022 der 30. Juni. Zusammengenommen könnte dies in Pforzheim bis zu 240 Fünf- bis Sechsjährige betreffen, heißt es im Sozialdezernat. „Das sind drei viergruppige Einrichtungen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr.“

OB Boch warnte bereits im Juli vor Schnellschuss

Die Zahlen sind groß für eine Stadt, in der aktuell etwa 750 Kita-Plätze fehlen und die Realisierung von entsprechenden Einrichtungen eher zäh verläuft. Oberbürgermeister Peter Boch hatte deshalb bereits im Juli vor einer womöglich überhasteten Veränderung der Stichtagsregelung gewarnt, die 2007 von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung festgelegt worden war.

Auch interessant: Lücke bei Kita-Plätzen im Land ist größer geworden

Pforzheims Stadtrat und FDP-Fraktionschef im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, sprang zum Erstaunen des von CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann geführten Kultusministeriums dem Pforzheimer Rathauschef bei. Boch hatte sich daraufhin gemeinsam mit Sozialdezernent Frank Fillbrunn dafür bedankt, dass dieser sich für die Verschiebung der Stichtagsregelung und die Kostenerstattung für die Kommunen eingesetzt hat.

Zahl der fehlenden Kita-Plätze steigt in diesem Jahr von 750 auf 830

Vor dem Hintergrund einer von einer Elterninitiative geforderten und dem Anscheine nach in Stuttgart zunächst angestrebten kompletten Rolle rückwärts in Sachen Stichtag auf den bis 2007 gültigen 31. Juni, kommt es jetzt weniger massiv.

Konkret werden nach Darlegung des Sozialdezernats in diesem Jahr etwa 80 Kinder zusätzlich einen Kita-Platz brauchen. Das entspricht nach der Rechnung im Sozialdezernat nur noch einem zusätzlichen viergruppigen Kindergarten. Das ändert aber nichts daran, dass die Zahl der Kindergartenkinder insgesamt in den beiden nachfolgenden Jahren erneut um jeweils 80 steigen wird.

Pforzheimer Grundschulen wachsen dennoch deutlich

Eher harmlos nimmt sich dagegen aus, was die Veränderungen für Pforzheims Grundschulen bedeutet. Angesichts ohnehin deutlich wachsender Jahrgänge wirkt sich nicht so stark aus, dass plötzlich rund 80 Kinder weniger eingeschult werden.

Auch interessant: Karlsruhe vergibt Kita-Plätze mit Hilfe einer neuen Software

„Die Grundschulen werden entsprechend zeitverzögert dennoch in den nächsten Jahren um zirka 1.000 Schüler anwachsen“, heißt es aus dem Schulamt. Die Prognose bezieht sich auf das Jahr 2024. Sie wurde bereits im Oktober dem Schulbeirat vorgestellt, inklusive Stichtagsberechnung.